Yılbaşı öncesi otellerdeki tedbirler üst seviyede

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YILBAŞI öncesi otellerde, koronavirüs salgınına yönelik üst düzey tedbirler alındı. Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, yaklaşık 300 maddelik denetime tabii tutulduklarını belirterek, canlı müzik ve gala organizasyonlarının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda, konaklama hizmeti veren tesislerdeki koronavirüs tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Genelge kapsamında, eğlence veya balo düzenlenmesine müsaade edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanması için denetimler ise yoğunlaşacak.

Yalova’nın Termal ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Terma City’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan hazırlıklar tamamlandı. ‘Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip Terma City’nin restoran gibi ortak kullanılan alanlarında, her 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirildi. Tesislere gelen vatandaşlar da HES kodları sorgulanarak içeri alınacak.

Alınan tedbirlere ilişkin bilgi veren Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, “2021 yılına sessiz sedasız gireceğiz. Daha önceki yılbaşı kutlamalarında yapmış olduğumuz gala gecesi, canlı müzikler gibi hizmetleri, tedbirler kapsamında bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz. Yılın son günleri itibariyle, bakanlıklarımızca her zamandakinden daha dikkatli ve özenli bir denetime tabii tutuluyoruz. Tedbirler kapsamında tesislerimizde canlı müzik ya da gala organizasyonu, diğer otellerde olduğu üzere yapılmayacak. Yaklaşık 300 maddelik bir denetime tabii tutuluyoruz. Bizler de bu noktada tedbirlerimizi alarak, tüm çalışmalarımızı üst seviyeye çıkardık. Restoranımızda tek kullanımlık ürünlerimiz mevcut, bunun yanında her bir odamızda hijyen paketlerimiz yer alıyor. Tüm ziyaretçiler HES kodu sorgulanarak içeri alındıktan sonra, maske ve diğer hijyen ürünleri verilecek. İzolasyon odalarımız kişi sayılarına göre hazırlanmış durumda, ortak alanlarda da belirli kişi sayılarına göre hizmet veriliyor” ifadelerini kullandı.

