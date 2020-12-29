Yılbaşı öncesi Bodrum nüfusu 430 bine çıktı, Başkan Aras: Bodrum yaz dönemi gibi hareketli / Ek foto

Ana Sayfa Güncel Haberler Yılbaşı öncesi Bodrum nüfusu 430 bine çıktı, Başkan Aras: Bodrum yaz dönemi...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
‘Yalancı koronavirüs hastalığı’ yaşayanların sayısı artıyor’
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken birçok ülkede vaka sayılarında artış yaşandı. Buna karşın henüz koronavirüs bulaşmamış birçok insanın psikolojik olarak hastalık belirtileri gösterdiği ve bundan dolayı sağlık kuruluşlarına test yaptırmak için başvurduğunu söyleyen Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, "Bu hastalığın adı 'psiko-korona' yani 'yalancı koronavirüs hastalığı' ve giderek bu hastalığı yaşayanların sayısı artıyor" dedi.
Fırında ekmek yaparak yeni türkü albümünü hazırlıyor
Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Hasan Durmuş (50), çalıştığı fırında bir yandan ekmek üretiyor bir yandan da müzik alanında kariyerini geliştiriyor. Fırında söylediği türkülerle gün...
Şanlıurfa’da, TIR’daki 66 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, polisin yol kontrolünde durdurarak, arama yaptığı TIR’da 66 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü...