Yılbaşı öncesi Bodrum nüfusu 430 bine çıktı, Başkan Aras: Bodrum yaz dönemi gibi hareketli / Ek foto

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken birçok ülkede vaka sayılarında artış yaşandı. Buna karşın henüz koronavirüs bulaşmamış birçok insanın psikolojik olarak hastalık belirtileri gösterdiği ve bundan dolayı sağlık kuruluşlarına test yaptırmak için başvurduğunu söyleyen Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, "Bu hastalığın adı 'psiko-korona' yani 'yalancı koronavirüs hastalığı' ve giderek bu hastalığı yaşayanların sayısı artıyor" dedi.