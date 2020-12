Yılbaşı ikramiyesi 100 milyon TL; İkramiye bir kişiye isabet edene kadar çekilecek

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine 18 gün kaldı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Eminönü’ndeki ünlü piyango gişesinin Müdürü Akın Çapkın, “İkramiye bir kişiye isabet edene kadar çekilecek” dedi.

Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılıyor. Eminönü’ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluşuyor. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını söyledi. Bilet satışları son güne kadar devam edecek” dedi.

ONLİNE BİLET SATIŞLARIMIZA TALEP ÇOK FAZLA

Koronavirüs sebebiyle bu sene online satışlara talebin çok fazla olduğunu söyleyen Eminönü’ndeki ünlü piyango gişesinin Müdürü Akın Çapkın, “Bu sene de Kasım’ın 15’inde Milli Piyango biletleri satışa çıkmaya başladı. Daha önce Kasım’ın 29’unda çıkardı. Pandemiden dolayı biletler daha erken satışa çıktı ki gişelerde fazla yoğunluk, kalabalık olmasın diye. Ama bizler yine de yoğun bir şekilde satışlarımıza devam ediyoruz. Sabahın ilk saatlerinden akşam kapanışa kadar gişelerimiz her zaman dolu bir şekilde çalışıyor. Bir de kargoyla siparişlerimiz çok var. Yani Türkiye’nin her yerine kargoyla sipariş yetiştiremiyoruz. Sosyal medya üzerinden müşterilerimize ulaşıp kargoyla biletlerini almalarını sağlıyoruz. Aslında her sene yaptığımız bir şeydi bu ama pandemi için de daha çok öncelik verdik online satışa. Müşterilerimiz evlerinden çıkmadan istediği an, istediği saatte siparişi verip biletlerine ulaşabilirler” diye konuştu.

“İKRAMİYE BİR KİŞİYE İSABET EDENE KADAR ÇEKİLECEK”

Akın Çapkın, “Bilet satışları son güne kadar devam edecek. Biletler erken bitmediği sürece, sabah 07.30 ile akşam 19.30 arası müşterilerimiz gelip biletlerini alabilirler. İkramiye çok güzel büyük ikramiye 100 milyon” ifadesini kullandı.

“UMUTLAR YÜKSEK”

2 çeyrek, 1 yarım bilet aldığını söyleyen Turan Salman, “Şansımı denemek istedim. İnşallah çıkar. İnşallah 2021 yılında sağlıkla, maskesiz bir hayatımız olur. Ben çok eli açık bir insanım bana çıkarsa büyük bir kısmını dağıtırım herhalde” dedi. Müzeyyen Aslanyavrusu ise, “Üç bilet aldım. Torunuma, eşime ve bana. Çocuklar torunlar olunca umutlar da yüksek oluyor. Bana çıkarsa önce çocuklarıma ev almak istiyorum. Hepsi kirada çünkü. Onları mutlu ettiğim zaman ben de mutlu oluyorum. İnşallah çıkar. Her sene gelip şansımı deniyorum” diye konuştu.

