Yılbaşı hediyesinde internet alışverişine dikkat

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- PANDEMİ nedeniyle artan internet üzerinden alışveriş, yılbaşının yaklaşmasıyla tavan yaptı. Alışverişin artmasıyla kredi kartı bilgilerini kopyalamak isteyen internet korsanları da vatandaşları dolandırmak için farklı yöntemlere yöneldi. Akdeniz Üniversitesi’nden (AÜ) Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel, internet üzerinden alışverişte sanal kart kullanılması gerektiğini söylerken, çoğu vatandaş ise önlem olarak yalnızca bildiği sitelerden alışveriş yapıyor.

Pandeminin başlamasıyla birlikte çoğu vatandaş alışverişlerini online yapmaya başladı. Yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte online alışveriş hacmi aralık ayında yükselmeye başladı. Online alışverişin artmasıyla internet korsanları da alışveriş yapanları dolandırmak için birçok yöntem kullanmaya başladı. Dolandırıcılık amacıyla kurulan kopya internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde bazı kişilerin kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu kişilerin hesaplarından ise yapılan alışverişin çok üzerinde tutar çekiliyor. Vatandaşlar internet üzerinde alışveriş yaparken ismi bilinen internet sitelerini tercih ettiğini söylerken, uzmanlar ise alışveriş yapılacak sitelerin öncesinde Ticaret Bakanlığı’nın ‘eticaret.gov.tr’ sitesinden kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

‘SANAL KART KULLANMAYI TERCİH EDELİM’

AÜ Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel, pandemi dolayısıyla elektronik ticaret oranının oldukça arttığını belirterek, “Bu alışverişler sırasında kredi kartımızın güvenli bir şekilde karşı tarafa iletilmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada iki husus ön plana çıkıyor. İlk olarak güvenli sitelerden alışveriş yapmamız gerekiyor. Bir diğer husus ise oluşturulması çok basit olan sanal kart kullanımı. Alışverişlerimizde daha çok sanal kartı tercih etmeliyiz. Sanal kartta alışveriş yapacağımız limit kadar limit ekliyoruz, sonrasında limiti kaldırabiliyoruz” dedi.

‘TELEFON İLE ALIŞVERİŞLERDEN UZAK DURMALIYIZ’

Bankaların dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemlerden bahseden Yücel, “Mail order veya telefon ile alışverişlerden uzak durmalıyız. Bankaların uygulamaları üzerinden telefon, posta ve internet alışverişine kapatma opsiyonları bulunuyor. 3D Secure (Güvenli Ödeme) dediğimiz bir olay daha var. Banka, müşteri ve satıcı arasındaki güvenli ilişkiyi sağlayan bir özellik bu. Alışveriş yaptığınız tutar mail ve kısa mesaj olarak gönderiliyor. Gelen kodla onayladıktan sonra alışveriş gerçekleşiyor” diye konuştu.

‘SİTELERİN GÜVENLİĞİ KONTROL EDİLMELİ’

Dolandırıcılık amaçlı yapılan kopya sitelerin oldukça yaygın olduğunu belirten Dr. Yücel, “Bu siteler arama motorlarında ilk sıralarda kullanıcının karşısına gelip yanıltması. İlk olarak sitenin güvenli olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Bir sitenin güvenli olduğunu, adresin başlangıcında ‘https://’ ifadesiyle anlayabiliriz. Bu ifadenin yer aldığı sitelerin güvenlik sertifikası var demektir. Bu sertifika kredi kartı bilgilerimizin şifreli bir şekilde karşıya iletilmesini sağlar” dedi.

‘KOPYA SİTELERİN YAPIMI ÇOK KISA SÜRÜYOR’

Dolandırıcılık amaçlı kopya sitelerin yapımının kısa sürdüğünü söyleyen Yücel, “Ticaret Bakanlığı’nın ‘eticaret.gov.tr’ adlı sitesi var. Buradan alışveriş yapacağımız sitenin yetkisini ve güvenli olup olmadığını sorgulayabiliyoruz. Kopya sitelerin yapım süreçleri çok kısa sürüyor. Burada amaç sadece bir form üzerinden sizin kredi kartı bilgilerinizi ele geçirmek olduğu için çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer alışveriş yapılan site bir kopya site ise kredi kartı bilgileriniz kolaylıkla kötü amaçla kullanacak kişilerin eline geçebilir” diye konuştu.

‘İNTERNET ALIŞVERİŞİNİ GÜVENLİ BULMUYORUM’

Bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Figen Kaptıkaçtı, “Daha çok mağazadan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Görerek, dokunarak almak daha cazip geliyor. İnternetten alışverişi çok güvenli bulmuyorum. Çünkü çok fazla sahte mal üretilmeye başladı. İnternetten alışveriş yapmak zorunda kaldığımda da sıkıntı yaşamadım. Direkt kredi kartı bilgilerimi veriyorum ancak bilindik noktalardan alışveriş yaptım. O nedenle bir sıkıntı yaşamadım” dedi.

‘ÇOK BİLİNEN SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM’

İnternet üzerinden alışverişi daha güvenli bulduğunu belirten Elvan Aksoy ise, “Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte daha çok internet alışverişine yöneldim. Temas olmadığı için daha güvenli geliyor. Mağazayı da çok acil bir şey almam gerektiğinde kullanıyorum onun dışında kullanmıyorum. Sadece bilindik, güvenli çok bilinen internet sitelerinden alışveriş yaptığım için bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım” ifadelerini kullandı.

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