Yılbaşı çiçeği ‘kokina’ya yoğun talep

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)-YILBAŞI çiçeği kırmızı tomurcuklu kokina, bu yıl her zamankinden daha fazla talep gördü. Şans getirdiği varsayılan kokina satın alanlar, eğer çiçeğin kırmızı rengi bir yıl boyunca solmazsa ev veya araba sahibi olacağına inanıyor.

Her yıl aralık ayında satışa sunulan ve yeşil yapraklar arasına ‘silcan’ adlı kırmızı bitkinin iplerle dikilmesiyle oluşturulan tomurcuklu kokina, bu yıl her zamankinden fazla ilgi gördü. Yeni yıl dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik meydana gelirken, bir demetinin 20-25 TL’ye satışa sunulduğu kokinada patlama yaşandı. Şans getirdiği varsayılan kokinayı satın alan vatandaşlar, eğer çiçeğin kırmızı rengi bir yıl boyunca solmazsa ev veya araba sahibi olacağına inanıyor.

Kokinanın bu yıl çok daha fazla tercih edildiğini anlatan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, “Kokina bu yıl satışlarda patlama yaptı. Bu çiçeğin şans getirdiğine inanılıyor ve İstanbul’a Rumlar tarafından getirildiği söyleniyor. Üzerindeki kırmızı çiçekler iplerle yeşil yapraklara dikiliyor. Fazla suyu sevmeyen ve uzun vade dayanan bir çiçek. İnanışa göre, kırmızı çiçekler bir sene boyunca solmazsa ev alma şansınız oluyor. Kokina çiçeği geçen yıl olduğu gibi ortalama 25 TL’ye satılıyor. Kokina haricinde kır çiçekleri ve kasımpatları da yoğun ilgi görüyor” dedi.

‘ÜRÜN KALİTESİ MÜKEMMEL’

Çiçekçilerde hareketlilik yaşandığını ifade eden Kış, “Çiçekçinin yılbaşına ihtiyacı vardı. Özel günlerde biraz işler rayına giriyor. İnsanlar bu yıl yılbaşını evde geçirecekleri için birbirlerine çiçek hediye etmeyi tercih ediyorlar. Bizler de üreticiler de iş yapmak istiyoruz. Fiyatlar normal, geçen yılın aynısı. Ege Bölgesi’nde ciddi bir üretim var ve ürün kalitesi mükemmel durumda. Mezatta 15 litrelik 600 kovaya yakın çiçek satılıyor” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPIYORUZ’

Çiçek üreticisi Aziz Ankay, “Çok şükür yılbaşı işlerimizi hareketlendirdi. Bugün bize can suyu oldu. Bekleneni karşıladı. Şu an en çok tercih edilen yılbaşı çiçeği kokinalar revaçta. Onun dışında gül, karanfil, kasımpatı da tercih ediliyor. İnsanlar evde kaldığı için birbirlerine çiçek hediye ediyor. Kucaklaşamıyorlar ve çiçek göndermeyi tercih ediyorlar” dedi.

‘ŞANS GETİRDİĞİNE İNANILIYOR’

İzmir Alsancak’ta çiçek satışı yapan Aydemir Astaş, kokina demetinin 20 TL’ye satıldığını belirterek, “Yılbaşı nedeniyle satışlarımız yüzde 40 oranında artı. En çok kokina tercih ediliyor. Nergis de ikinci sırada geliyor. Kokinanın şans getirdiğine inanılıyor. Bolluk bereket getiriyormuş. Genelde birer buket satıyoruz” diye konuştu.

Çiçekçi Erdem Yermen, “Yılbaşı hareketliliğini yaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla bir durgunluk yaşasak da insanların talebi var. Kokinayı 25 TL’ye satıyoruz. Güllerin tanesini ambalajlı olarak 10 TL’ye satıyoruz” dedi.

Kokina çiçeğini satın alan vatandaşlardan Mehmet Ali Öztaşkın, “Bugün kokina çiçeğini satın aldım. Şans getirdiğine inanılıyor ve aileme hediye etmek istedim. Daha önceki yıllarda farklı çiçekler satın alıyordum ama bu sene her yerde bu çiçeği gördüm ve almak istedim” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI