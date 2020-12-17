Yılan korkusu yaşayan aileye yeni ev yapıldı/ Ek fotoğraflar

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Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Bilal Karaağaç (47), yaşamını yitirdi. Siverek'te elektrikçilik yapan Bilal Karaağaç, dün ilçeye...
Kayseri’de cadde ve sokaklar boş kaldı
Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00...
Samandağ’da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bölgedeki seralarda maddi hasara neden oldu. Serasındaki 4 bin fidenin zarar gördüğünü söyleyen çiftçi...
Besici olduğunu söyledi, belgesi olmayınca ceza uygulandı
Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde besici olduğunu söyleyen ancak belgesi bulunmayan kişi ile otel inşaatında çalışmaya gittiğini öne süren...