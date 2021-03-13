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Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Şubat ayındaki yüzde 11.23’den,  Mart ayında yüzde 11.54’e, aynı dönemde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10.36’dan, yüzde 10.47’ye yükseldi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre aynı dönemde 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.03’ten, yüzde 9,18’e yükseldi.

Bu dönemde, yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi de 7.79 liradan, 7.95 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.94 liradan, 8.20 liraya yükseldi.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 4.1’den, yüzde 4.4’e çıkarken, 2022 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 4.3’ten, yüzde 4.2’ye geriledi.

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Etiketler: Ekonomienflasyon beklentisi
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