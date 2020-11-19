Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da üniversite öğrencileri Derya Yürümez (24) ile Berkay Buyuk'un (25), kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler için yaptığı jonglör gösterisi yüzleri gülümsetti. İki genç, bu...