Yıkılan istinat duvarı, 30 yıl önce yapılmış

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Narlıdere ilçesinde, yıkılan ve iki apartmanın boşaltılmasına neden olan istinat duvarının 30 yıl önce yapıldığı belirtildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin istinat duvarının yağışın baskısıyla yıkıldığını söyledi.

Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında istinat duvarı, büyük bir gürültüyle hemen yanındaki apartmanın üzerine yıkıldı. Binada oturanlar, gürültüyle deprem olduğunu zannedip dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısmen eğilen iki binanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çadır kurarak vatandaşlara gıda ikramında bulundu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

YAĞIŞLARIN BASKISIYLA YIKILMIŞ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yıkılan istinat duvarının yaklaşık 30 yıl önce yapıldığını belirterek, “İstinat duvarının bir kademesi, yağan yağmurlardan sonra yağışın da baskısıyla yıkıldı. Ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi yetkileri ve AFAD çalışması sonrasında 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bugün de hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü hem de Büyükşehir’in uzmanları gelecek, zemine bakacaklar. Mevcut binalarda hasar olup olmadığına, istinat duvarlarının yeniden yapılıp yapılamayacağına ve binalarda oturulabilir mi, bakacaklar. Ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Benim teknik bir şey söylemem mümkün değil. Bizim için her zaman en önemli olan şey can kaybı. Bina da yapılır, insanlar belediye imkanlarıyla bir başka yere de taşınır ancak giden can geri getirilemez” dedi.

‘OĞLUM 10 DAKİKA ÖNCE ORADAN GEÇTİ’

Dairesinden tahliye edilen vatandaşlardan Hatice Demir, olayı ilk başta gök gürültüsü zannettiğini, sonra da sarsıntı kuvvetlenince deprem oluyor diye düşündüğünü belirterek, “Büyük oğlum, ‘Apartman yıkılıyor’ diye bağırdı. Hemen herkes kendini dışarıya attı. Büyük bir korku yaşadık. Oğlum 10 dakika önce duvarın hemen yanından geçti, son anda kurtuldu. Sabaha kadar hiçbirimiz uyumadık, oğlum başka yerde, biz başka yerde kaldık, her birimiz akrabalara dağıldık” dedi.

Bir başka dairede oturan Miyaser Eroğlu ise, “Resmen yer sallandı. Deprem oluyor diye düşündüm. Çok korktuk, hepimiz mağdur olduk. Çok şükür ki ölü ya da yaralı yok. Binanın altı sallandı. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

