Yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor. Bölgede yürütülen çalışmaları Demirören Haber Ajansı (DHA) havadan görüntüledi.

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir’in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6’lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43’ü ise karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan’ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.

DEPREMİN SİMGELERİ ‘ELİF’ VE ‘AYDA’

Deprem sonrası çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik başlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, 107 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu. Elif Perinçek’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti. Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in de binanın enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öte yandan, depremden birçok can dostu da sağ kurtarıldı. Depremin 65’inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda köpek Ares, enkaz altından çıkarıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 97 saat sonra ise ‘Mestan’ isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadına 159, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı’na 171, Eceler Parkı’na 130, Smirnia Meydanı’na 300, Bayraklı Paten Parkı’na 110, 75. Yıl Parkı’na 50, Tepekule Mahallesi’ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, kent genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulumu tamamlandı. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve bin 21 ısıtıcı dağıtımı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park’ta bulunan 11 bin 500 metrekare kapalı alana sahip depo, 150 personel ile faaliyete geçirildi. Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahadaki çalışmalara katılarak, 9 bin 3 kişiyle görüştü.

Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından enkazların kaldırılması için iş makineleriyle çalışmalara geçildi. DHA ekiplerin çalışmalarını havadan görüntülendi.

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