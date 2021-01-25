YHT, performans testi için Sivas’a geldi

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- ANKARA-Sivas arasında yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında performans testleri başlatıldı. Bu çerçevede sabah TCDD yetkilileri eşliğinde Ankara’dan yola çıkan YHT öğleden sonra Sivas’a ulaştı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 4-5 aylık bir test sürecinden sonra hattın yolcu ulaşımına açılacağını söyledi.

2008 yılında başlatılan Sivas-Ankara YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla birlikte, performans testleri başladı. Bu Sabah 08.00’de TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve 40 yetkilinin katılımlı ile Ankara’dan yola çıkan YHT, bazı güzergahlarda durarak ve zaman zaman hızını azaltarak ilerlediği hattı takip ederek saat 13.35 sıralarında Sivas kent merkezine giriş yaptı. Test sürüşü için kente gelen trenin Vali Salih Ayhan ile TCDD etkilileri karşıladı. Bazı vatandaşlar da merakla trenin kenti girişini takip etti.

Testleri yapacak YHT ile Ankara-Balışeyh konvansiyonel ve Balışeyh-Sivas YHT hat kesimi üzerinde, YHT setinin, elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerindeki sinyalizasyon sistemi ve özellikle tren tespit sistemiyle etkileşimi gözlemlenecek. Test çalışmalarına, hat ölçüm, dinamik ve ‘ETCS Seviye 1’ testleriyle devam edilecek. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılarak, hat işletmeye alınacak. Güzergahdaki çalışmaların tamamlanmasıyla Mayıs ayı içinde hattın yolcu seferlerine başlaması planlanıyor.

‘BİLET KESİLECEĞİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ’

Trenin gelişinin ardından açıklamada bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sivas bugün çok heyecanlı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı inşallah en kısa zamanda hizmete girecek. Bugün de bunun somut bir işaretini görmüş olduk. Sivas bugün ayrı bir güzel. Güneş ayrı güzel doğdu ve Sivas’ın hayali gerçek oldu. 3-4 aylık bir test sürüşü var. Test sürüşü başarılı olduktan sonraki şu an Ankara’dan buraya gelebildiğine göre genel manada iyi olduğunu düşünüyorum. Kısa zaman içerisinde de Ankara’dan Sivas’ımıza seferi başlayacak. Gece gündüz çalışıldı, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sivas her şeyi hak ediyor. Rabbim kaza bela vermesin. Biletlerin kesileceği günü iple çekiyoruz” dedi.

‘TÜNELİN UCUNDA IŞIĞI GÖRDÜK’

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, ise kendi açılarından çok heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, “Yılların emeğini meyvesini bugün görmüş olduk. Kırıkkale’den, Yozgat’tan geçerek hızlı tren setimizle birlikte Sivas’a geldik. Artık tünelin ucunda ışığı gördük. İnşallah kısa sürede testlerinde başarılı olması durumunda 4-5 ay sürecek bir test süresi sonucunda yolculu işletmeye açmış olacağız. Bu büyük bir yatırım. 406 kilometrelik bir hattın açılması, devletimizin gücünü gösteriyor. Bu ülkemizin ekonomisinin güçlülüğünü gösteriyor. Bununla gurur duymamız lazım. İnşallah yeni YHT hatlarının planlanması da bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında ortaya koyduğu demiryolu vizyonu ile millete hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Böyle sonuçları gördükçe ülke ve kurum olarak çok sevinçli ve heyecanlıyız” diye konuştu.

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