YHT, ön test için Sivas’a geldi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA- Sivas hattında hizmet verecek Yüksek Hızlı Tren (YHT), ön test sürüşü için gece Sivas’a geldi. Tren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara- Sivas hattında hizmet verecek olan YHT, ön test sürüşü öncesi Sivas’a geldi. Gece saatlerinde kente gelen tren, daha sonra yeniden Ankara’ya döndü. Trenin gelişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. YHT’nin ilerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile test sürüşlerine başlanması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI