Yetişkinler ‘Çocuklar Ülkesi’ne gitti

‘Çocuklar Ülkesi’ olarak tanımlanan KidZania, beşinci yaşına özel olarak bir günlüğüne yetişkinler için açıldı.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “’Büyüklere KidZania’ etkinliğine katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuğumuzu KidZania’da ağırlayacağız” dedi.

KidZania, beşinci yıl kutlamalarını ‘Büyüklere KidZania’ etkinliği ile başlattı. Yetişkinler, gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, şeflikten pilotluğa kadar pek çok mesleği eğlenerek deneyimledi. Yetişkinlerin çocuklara göre ölçeklendirilen aktivite alanlarında, doktor, polis, aşçı, pilot, mühendis gibi rolleri üstlendiği anlar renkli karelere sahne oldu. KidZania İstanbul’un yeni yaşında hayata geçirilmek istenen projesi ise ‘Daha İyi bir Dünya İçin Benim Kocaman Bir Kalbim Var’ sloganıyla etkinlikte duyuruldu.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ “

‘Büyüklere KidZania’da konuşma yapan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Yıl boyunca, ‘Daha İyi Bir Dünya için Benim Kocaman Bir Kalbim Var’ diyen herkesle el ele vererek çocuklar için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu yılki ‘Büyüklere KidZania’ bizim için ayrıca anlamlı. Davetimize katılan herkes için imkanı olmayan bir çocuğumuzu KidZania’da ağırlayacağız. KidZania’da çocuklar meslekleri deneyimlerken, ideallerine de kavuşuyor. Liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği, paylaşmayı içselleştiriyorlar.