Yetişkin Gençler Huzur Bocce Turnuvası’nda şampiyon Osmaniye oldu

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Levent YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,(DHA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Antalya’nın Kemer İlçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocee Ligi şampiyonu, Osmaniye Özden Huzurevi takımı oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri çerçevesinde düzenlediği Bocce turnuvasının 5’incisi Kemer ilçe merkezindeki bir otel de gerçekleştirildi. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2022 Finalleri’nde Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bayburt, Bursa, Çorum, Elazığ, Erzincan, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 23 ildeki huzurevlerinden 158 yaşlı yarıştı. 23 takımın katıldığı, 3 gün süren müsabakalarda Osmaniye Özden Huzurevi ile Muğla Fethiye Belediyesi Huzurevi finale kalan takımlar oldu. Finalin açılış atışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran yaptı.

Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2022 finallerinde şampiyon, bu sene de değişmedi. Zorlu geçen finalde Muğla Fethiye Belediyesi Huzurevi’ni 12-11’lik skorla mağlup eden Osmaniye Özden Huzurevi takımı şampiyon oldu. Karabük Yücel Huzurevi üçüncü, Ağrı Huzurevi ise turnuvayı 4’üncü sırada tamamladı.

Final müsabakasına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI DURAN: ÖNEMLİ OLAN MÜCADELE ETMEKTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran yaptığı açılış konuşmasında ilk olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın selamını iletti. Bakan Yardımcısı Duran, “Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. 2 yıl gibi bir ara vermiştik malum pandeminin dünyadaki gibi etkisini Türkiye’de de göstermişti biz de bir müddet ara vermiştik. Ama sonrasında tekrar tarihi Roma’ya kadar dayanan bu oyunu sizlerin sergilemesinden, büyük mücadelesinden keyif duyduğumuzu söylemek istiyorum. Bu özgüvenle birlikte bunu Antalya’ya kadar sürdürmeniz zaten bir başarıydı. Buradaki mücadeleler sonucunda illaki birinci, ikinci, üçüncü olacak ama önemli olan mücadele etmekti. Bu nedenle biz hepinizi tebrik ediyoruz. Bizim huzurevlerimizde sosyalleşme anlamında da çok güzel ortamlar oldu çok şükür hamdolsun. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere bakışı çok pozitif. İmkanları sürekli daha iyiye doğru yönlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Turnuva afişi detay

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran açılış konuşması

– Bakanlık logo detay

– Final açılış atışının yapılması

– Finalden detaylar

– Son atış ve kazananın belli olması

– Sevinç anları

– Madalya ve kupanın verilmesi

– Katılımcıların tamamı genel detay

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FOTOĞRAFLI