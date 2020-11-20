Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan şiir okumasını seviyor. Bayağı da güzel okuyor. Etkiliyor insanı. On sekiz yıl şiir dinledik.



Hoşumuza gitti.

Hep uyuduk..

Şimdi gözümüz açıldı.

Güzel şiir okumasını öğrendik.

Milletçe şairi belli olmayan anonim bir şiiri okumaya başlasak.

Bakın bakalım şiir güzel mi?

İşte mısralar:

“Güvenemem servetime, malıma.

Umudum yok bugün ile yarına.

Toprak beni de basacak bağrına.

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya.

Kötülerinsin sen dünya.

İyileri öldüren dünya.

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya.

Kötülerinsin sen dünya.

İyileri öldüren dünya.

Ne insanlar gelip geçti kapından;

Memnun gelip giden var mı yolundan?

Kimi fakir kimi ayrılmış yarinden.

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya.

Kötülerinsin sen dünya.

İyileri öldüren dünya.

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya.

Kötülerinsin sen dünya.

İyileri öldüren dünya.

Kimi mecnun gibi dağda dolaşır.

Kimisi de ölüm yok gibi çalışır.

Kimi meteliksiz kimi milyonlara karışır.

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya.

Kötülerinsin sen dünya.

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?”



Şiir gibi konuşan bir Cumhurbaşkanımız var.

O kadar tatlı dili var ki;

Yeni reformlara gideceğimizi söyledi.

Adaletsizlik bitecekmiş.

Enflasyon düşecek.

Dolar artmayacak.

Her yer güllük,gülistanlık olacak.

Artık şiir okuma sırası millette.

Yeter ki bizi susturma.