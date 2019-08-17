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Yetenekli Çocuklar 7 projeyle TEKNOFEST’e katılacak

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Bağcılar’da yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 7 projeyle katılacak.

Enderunlu 12 öğrenci, “Dijital Su Sigortası”, “UyurGezmem”, “Kazandıran Üstgeçit”, “Kamuflaj Bileklik”, “Tanıyan Teknoloji”, “Engel(SİZ) Işık” ve “Newton’un Kaskı 4.0” isimli projeleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençleri desteklemek ve bu alanlarda çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, kişilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre etmeyi amaçlayan “İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları” sonucunda 7 projeyle finale kalarak TEKNOFEST’e katılma hakkı kazandı. 

“NEWTON’UN KASKI 4.0” İLE TRAFİK KAZALARINDA SÜRÜCÜNÜN GÜVENLİĞİNİ SAĞLANACAK

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TEKNOFEST’e gidecek olan 12 kişilik takım, “Dijital Su Sigortası”, “Uyurgezmem”, “Kazandıran Üstgeçit”, “Kamuflaj Bileklik”, “Tanıyan Teknoloji”, “Engel(SİZ) Işık” ve “Newton’un Kaskı 4.0” isimli projelerini teknoloji meraklılarına sunacak.

Renkli ve bir o kadar da farklı konulara dikkat çeken çalışmalardan “Uyurgezmem” projesiyle uyurgezerlik sonucu oluşabilecek istenmeyen durumları en aza indirmek hedeflenirken; “Kamuflaj Bileklik” ile hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi, “Newton’un Kaskı 4.0” ile trafik kazalarında sürücünün güvenliğinin, “Tanıyan Teknoloji” ile de bebek arabalarında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TEKNOFEST İstanbul’da 7 farklı kategoride mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar diledi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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