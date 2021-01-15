Yeşilırmak’ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada

Yazar
Editör
-
0
0

Amasya’da bir kişinin girdiği Yeşilırmak’ta dev yayın balığını yakalamak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri