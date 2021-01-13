Yeşilırmak’ta dev yayın balığını yakalama mücadelesi kamerada (2)

O ANLARI ANLATTI

Amasya’da Yeşilırmak’ta dev yayın balığı yakalayan Mevlüt Usalır (65), uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyıya çıkarmayı başardığı o anları anlattı. Küçük yaştan beri balık yakaladığını söyleyen Usalır, “Beni telefonla arayıp çağırdılar, balığın sıkıştığını söylediler. Herkes izliyordu. Balığı gördüm. Daha önce de bundan daha büyüklerini tuttum. Göle girdim, 2-3 hamleyle balığı yakaladım. Kıyıya çıkardım fakat balık büyük olduğu ve orada 3 güne yakın kaldığı için bayağı hırçınlaştı. Kuyruk attı, beni de devirdi. Balık kaçtı, tekrar buldum. Balığı kıyıya çıkarmayı başardım. Sonra iple bağladığımız balığı çekerek, nehrin karşına geçirdik. Avladığımız balığı, arkadaşlar arasında paylaştık” diye konuştu.

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