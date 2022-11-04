Yeşilçam ustalarının büst ve resimleri sergide

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TEKİRDAĞ’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ndeki kursa katılan kadınların yaptığı, Yeşilçam’ın usta oyuncularının büst ve resimleri sergilenmeye başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği kursa katılan 30 kadının yaklaşık 3 ay süren çalışmasında, Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri hazırlandı. Heykeltıraş Tufan Akyol ile resim öğretmeni Şule Zaimoğlu Akyol’un eğitmenliğinde kadınların yaptığı büst ve resimlerin sergisi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide Hulusi Kentmen, Kadir İnanır, Fatma Girik, Türkan Şoray, Kemal Sunal, Tarık Akan’ın da aralarında bulunduğu yapıtlar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ’da ilke imza attıklarını belirterek, “Bizim yaşıtlarımız belki de daha iyi bilir. Yeşilçam’ın mükemmel şahsiyetlerinin heykelleri ve resimleri tuvallere aktarıldı. Hocalarımız ve kursiyerlerimiz böyle bir sanatsal ve kültürel faaliyete imza attılar. Biz de buna ev sahipliği yapıyoruz. Ölenlere rahmet okuyacağız, yaşayanlara Allah’tan uzun ömürler dileyeceğiz” dedi.