Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) -OYUNCU Nur İncegül 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Nur İncegül geçen salı günü 77 yaşında hayatını kaybetti. Nur İncegül aynı zamanda ses sanatçısıydı. Nur İncegül, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı. Nur İncegül, Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret gibi birçok filmde rol almıştı.

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