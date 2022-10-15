YEŞİLAY ÇOCUKLARI BİLİNÇLENDİRDİ

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, “Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz. Kültür de bizim mayamızdır. Biz kültürümüze sahip çıkacağız. Çünkü kültür bizi biz yapan değerlerdir” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Cumhurbaşkanlığı tarafından her türlü bağımlılık alanlarıyla mücadele edilmesi amacıyla başlatılan seferberlik çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Yeşilay Ankara Şubesi tarafından organize edilen ilkokul öğrencilerine yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve kukla gösterisi Milli Kütüphane Konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.

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Bağımlılıkla mücadele temalı gerçekleşen etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Çocuklarla beraber olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

‘KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, “Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın yüzlerisiniz. Kültür de bizim mayamızdır. Biz kültürümüze sahip çıkacağız. Çünkü kültür bizi biz yapan değerlerdir. Burada izlediğiniz Gölge oyunu ve Kukla gösterisi bizim Somut olmayan Kültürel mirasımızdır. Bu miraslarımızı siz çocuklar yarınlara taşıyacaksınız. Bunları yarınlara taşımak için ise okul eğitimlerinizi çok iyi almanız gerekiyor. Sağlıklı olacağız, kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Sağlıklı olmanın en büyük yolu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Kötü yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ’

Her türlü bağımlılıkla mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyen Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan ise, “Tüm çabamız sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmeniz içindir. Hayatta tabii ki zorluklar var ama sizlerin bu zorluklarla baş etmeyi öğreneceğinize inancımız sonsuzdur. Unutmayın ki dürüst bir ses sağlıklı bir bedenden yükselir ve kalabalıklardan çok daha güçlüdür. Bağımlılıkla mücadele konusunda canla başla mücadele ediyoruz. Bağımlılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi anlamda sıkıntı. Bağımlılık, sadece bireyin kendisini değil, yakın çevresini de çok yakından ilgilendiren halk sağlığı sorunudur. Toplum olarak bu sorunla mücadele etmek hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

MİNİKLER EBRU SANATINDAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Öte yandan gösterinin ardından Minikler geleneksel Türk sanatlarından ebru sanatını icra eden Kültür Bakanlığı sanatçılarını merak ve keyifle izleyerek bilgiler öğrendiler. Ebru sanatıyla ilk defa tanışan öğrenciler büyük bir heyecan ve mutluluk yaşarken kendi ebru sanatlarını yaptılar. Keyifli anlar yaşayan öğrenciler hem eğlendiler hem öğrendiler.