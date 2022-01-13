YEŞİL UĞRUNA AMA PARANIN YEŞİLİ UĞRUNA

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Dağyeni Köyü’nde siyanür ile altın çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.



Aydın’ın Germencik ilçesinin Dağyeni Köyü’nde tarım ve incir arazilerinin bulunduğu bölgede MTA’nın yaptığı maden sondajlarının siyanür ile altın çıkarılması için olduğunu öğrenen halk ayaklandı. Dağyeni köy halkının başlattığı tepki eylemlerine Aydın’daki birçok sivil toplum kuruluşu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çevreciler ile çevre köylerde yaşayanlar da destek verdi. CHP’li Bülbül yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:



“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

- Reklam -



“Dağyeni Köyü en kaliteli incirin ve zeytinin yetiştiği yer. Su kaynaklarına, evlere ve bahçelere yakın yerde siyanürlü altın madeni araması iddialarına karşı köylünün haklı mücadelesine destek olduk ve olmaya devam edeceğiz! Rant uğruna, çıkar uğruna, yeşil uğruna ama paranın yeşili uğruna gözleri hiçbir şey görmeyen bu anlayışa geçit vermeyeceğiz. Bu işin hem takibini hem de peşini bırakmayacağız!”