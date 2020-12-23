Yeşil kentler ve üniversiteler

İzmir’in akciğeri Kültürpark’dır . Fuar alanı olarak bazı binalarla betona göz kırpılsa da halâ yeşildir. Öyle gözüküyor ki, kimsenin de bu yeşilden vazgeçmeye niyeti yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmalarından da anlaşılan, yapılaşmaya müsaade edilmeyecek, tescilli yapılar haricinde, yıkılıp yeniden yapılcak binalar yüzde 5’i geçmeyecek.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan İmar Planı ‘nın onaylanmasıyla yeşilin alanı daha da artarak kente daha bol oksijen pompalayacak. Ayrıca mevcut flora ve faunayı koruyup çoğaltmak için hazırlanan Ekosistem Koruma Planı devreye girecek. İlgili meslek odaları ve Sivil Toplum Örgütleriyle zıtlaşarak değil ; danışarak, elele vererek yapılan planlamalarla, 27 bin metrekarelik alana yayılmış olan fuar holleri 12 bin metrekarelik alanda yeniden yapılandırılacak. 15 bin metrekarelik alanda yeşilin her tonu boy gösterecek. Tabiki kültür, sanat, sosyal alanlar, eğlence ve dinlence alanları da olacak. Gelişmeleri heyecanla bekliyoruz.

DÜNYA SIRALAMASINA GİREN YEŞİL ÜNİVERSİTELER

Söz yeşilden açılınca Ege’nin çevre dostu üniversitelerinden de bahsetmek lâzım.Bilimde başarıda gurur duyduğumuz üniversitelerimiz sürdürülebilir uygulamalarıyla da göz dolduruyor. Örneğin , Ege Üniversitesi kurduğu Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle yıllardır çevreci bilim insanı yetiştiriyor.Yaptığı çalışmalarla sadece kente değil bütün ülkeye hizmet ediyor. Ege’nin üniversiteleri ‘’YEŞİL ÜNİVERSİTELER’’ sıralamasında dünya listelerinde yer alıyor. Endonezya Üniversitesi’nin altyapı, enerji, su kaynakları, atıklar, ulaşım ve eğitimi de dikkate alarak yaptığı değerlendirmede Egeli üniversiteler ilk binin içinde yer alıyor.

Hangi üniversiteler mi ? Buyurun sayalım:

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) 218

Ege Üniversitesi (EÜ ) 287

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 380

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 408

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) 730

Uşak Üniversitesi (UÜ) 758

Kentin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak, her alanda kent gelişimine katkı sağlayan üniversitelerimiz çevre sorunları ve yeşil örgü konusunda da hassas. Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, toplumu bilinçlendirme ve çevre bilincini geliştirmek açısından pek çok proje yürüttüklerini belirterek, ‘’Hedefimiz, insanların daha güzel ve sağlıklı ortamlarda yaşamasını sağlamak’’ diyor.

TALEPLER KARŞILANIYOR, KOVD-19’UN HIZI AZALIYOR…

İzmir ve Ege’de çok güzel şeyler oluyor, ama bütün bunlar Kovid-19 gerçeğini unutturamıyor. Gözümüz hep rakamlarda. Yükseldikçe endişe, düştükçe tebessüm kaplıyor yüzümüzü. Diğer kentlerle , güzelliklerle yarışmak istiyoruz. Bir örnek vermek gerekirse son haftada Kovid-19’la ilgili İstanbul’da yüzde 20, İzmir’de yüzde 35 azalma görülmüş.( Hastanelerde doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakımlarda yüzde 78) Eh Ankara’dan da yüksek bir düşüş rakamı bekliyoruz. Dilerim Yılbaşından sonra da düşüş rakamları alırız. Ama endişeliyim. Ne olur biraz daha sabretsek ! Ben de sıkıntıdan patlıyorum. Saracak birilerini arıyorum. Lakin, yapacak bir şey yok sabredecek ve sonucu bekleyeceğiz.

İzmir’de Valilik 6 bin 500 kişilik ‘’İl Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Bu merkez 10 ayda 645 bin çağrı almış ve taleplerin 570 binini yerine getirmiş. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bünyesinde kurulan Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi hergün 24 saat hizmet veriyor.

Diğer taraftan Salgın yasaklarına uymayanlara polis göz açtırmıyor. 1 – 19 Aralık tarihleri arasında kurallara uymayan 9 bin 47 kişiye toplam 27.6 milyon lira ceza kesildi. 3 aylık süre içinde de maske takmadıkları için 32 bin 710 kişiye ve mesafe kuralına uymayan 7 bin 30 kişiye işlem yapıldı.

Herşeye rağmen vaka sayısındaki yüzde 35’lik düşüş mutlu ediyor.Bir başka güzellikse doktorlarımızdan geliyor.İzmirli doktorlardan oluşan ‘’Bir Tebessüm ‘’ Ekibi ; Dr.Mehmet Barş Yanık, Opr.Dr.Erhan Çağatay, Dr.Muharrem Anıl Gürkan, Dr.Hayati Atabay; Soner Ergün’ün düzenlemesiyle Nazım Hikmet’in bir eserini besteleyip klibini çektiler.

‘’Yaşamayı ciddiye alacaksın

Yani o derecede , öylesine ki

Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda

Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

İnsanlar için ölebileceksin

Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için.

Hem de en güzel, en gerçek şeyin

Yaşamak olduğunu bildiğin halde…

Bütün kötülüklerden uzak, sağlıklı ve mutlu olun, mutlu kalın…