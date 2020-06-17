Altındağ Belediyesi, son bir yılda ilçeye 200 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırırken, 12 bin fidanı da toprakla buluşturdu.

Altındağlıların aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri, sağlıkla nefes alabilecekleri alanlara büyük önem veren Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırıyor. Altındağ’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “1 yılda ilçemiz genelinde 12 bin fidan diktik. Parklarımızda ve ağaçlandırma alanlarımızda yenileme ve geliştirme çalışmaları yaptık. Toplam yeşil alan miktarımızı ise 200 bin metrekareye ulaştırdık. Ne yaptıysak Altındağlı çocuklarımızın sağlıkla ve mutlulukla büyümesi için yaptık” dedi.

“KARANTİNA SÜRECİ YEŞİL ALANLARA İLGİYİ ARTIRDI”

Bir ilçede ne kadar fazla yeşil alan varsa, o ilçedeki sağlık, mutluluk ve refah oranının da o kadar artacağını belirten Başkan Balcı “Geride bıraktığımız karantina sürecinde hepimiz anladık ki, yeşil alanlar çok kıymetli, çok değerli… Karantina süreci bize yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. İlçemiz genelindeki yeşil alanlar karantina sürecinde nefes oldu bize… Altındağ’a sağladıkları oksijen ile hepimize sağlık sundu yeşil alanlarımız… Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı Avrupa ülkeleriyle eş düzeye getirmek için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ YEŞİL ALANLAR GELİYOR

Altındağ’a altın değerinde yatırımlar kazandırdıklarını, çocukların geleceği için çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Başkan Balcı, Altındağ’ın değerine değer katmayı sürdüreceklerinin de sözünü verdi. Son bir yılda Altındağ’a 20 yeni park, 1 meyve ormanı ve 1 hatıra ormanı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Balcı, “Bu yeşil alanlara başta Başpınar Mahallesi’ne inşa ettiğimiz Altın Bahçe olmak üzere yeni alanlar eklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.