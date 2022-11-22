Yeryüzü Doktorları Nijer’de 600 hastayı muayene edecek

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Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA) – YERYÜZÜ Doktorları Derneği gönüllüleri, Nijer’de 600’den fazla kişiye beslenme, aile hekimliği, pediatri ve göz sağlığı alanında muayene etmek ve tedavilerini gerçekleştirmek üzere başkent Niamey’e gitti.

İstanbul’dan Nijer’in başkenti Niamey’e THY’ye ait tarifeli uçakla hareket eden kafilede toplam 7 gönüllü yer aldı. İstanbul Havalimanı’nda kafile adına basın mensuplarına açıklama yapan Proje Koordinatörü Merve Büyükbayrak, dernek olarak 2006’dan bu yana Nijer’de, başta sağlık olmak üzere çeşitli alanlarda yardım faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Büyükbayrak, “Çatışmalar, yer değişiklikleri, salgınlardan dolayı birçok insan insani yardıma muhtaç durumda. Şu an 3 milyonun üzerinde insan mağdur. Bunun 2 milyonu çocuklardan oluşuyor. 492 bin çocuk yeterince beslenememekten mağdur. Dernek olarak 2006’dan beri Nijer’de faaliyet göstermekteyiz. Faaliyetlerimiz arasında kadın doğum, beslenme, aile hekimliği, pediatri, göz sağlığı gibi birçok branşta medikal destek sağlıyoruz” dedi. Büyükbayrak, 600’den fazla Nijerli’nin genel muayenelerini yapacaklarını ve tedavilerini gerçekleştireceklerini belirtti.

Yeryüzü Doktorları Derneği’ne bağlı gönüllüler, 19.05’de Niamey’e hareket etti. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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