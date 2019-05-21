23.5 C
Ankara
21 Mayıs 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı
Dünyanın birçok ülkesinde ‘sağlık’ götüren Yeryüzü Doktorları, beslenme sorunu olan Halime’yi de tedavi ederek, hayata bağladı.
Dış Haberler

Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı

Editör Editör

-

5
0

Dünyanın birçok ülkesinde ‘sağlık’ götüren Yeryüzü Doktorları, beslenme sorunu olan Halime’yi de tedavi ederek, hayata bağladı.

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), sosyal medya hesabından Halime’nin fotoğraflarını kısa öyküsünü paylaştı.

Beslenme bozukluğu olan küçük Halime’yi tedavi ederek sağlığına kavuşturan YYD, bu mutluluğu paylaştıkları şu mesajla duyurdu:

“Halime dünyaya gelirken annesini yitirdi. Büyükannesi ile hayata tutundu ama 6 aylıkken akut malnutrisyona (beslenme yetersizliği) yakalandı. Çad-Sido Kliniğimize geldiğinde 4.6kg’dı, 2 aylık beslenme tedavisi ile 8.7kg oldu. İyilikle yaşa Halime…”

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikİBB’den makam araçları ile ilgili açıklama
Sonraki İçerikIsparta’nın gül bahçelerine ziyaretçi akını
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Sahurda ve iftarda şekerli gıdalar tüketmeyin

Editör -
Ece Çalışkan, ağız bakımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Sahurda ve iftarda çok fazla şekerli gıdalar tüketmeyin” dedi.

Tüketimi çok fazla ama sağlığı tehdit ediyor

Google Translatotron, sesinizi yabancı dile çevrilecek

8’inci sınıf öğrencisi akıllı kask üretti

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Dış Haberler

Ukrayna’da Zelenskiy görevine başladı

Editör -
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.
Devamını Oku
Dış Haberler

ABD’de F-16 jeti düştü

Editör -
ABD’de bir F-16 jeti, eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, depoda ise yangın çıktı.
Devamını Oku
Dış Haberler

Türkiye’den susuz bölgelere yardım eli

Editör -
Çetin yaşam koşulları sebebiyle giderek su sıkıntısı yaşayan Asya ve Afrika kıtalarına Türkiye’den yardım eli uzandı.
Devamını Oku
Dış Haberler

ABD’de helikopter nehre düştü

Editör -
ABD'nin New York kentinde bir helikopter, Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71