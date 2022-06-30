Yerli yazılım şirketinden 15 ülkeye ihracat

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İSTANBUL, (DHA) – Teknoloji ve yazılım şirketi OBASE, aralarında ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin (KKTC) de bulunduğu 15 ülkeye kendi ürettiği yazılımları ihraç ediyor.

İhracatı daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen OBASE Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal, şirketin çalışma modeli, hedefleri ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Dal, “İstanbul ve Amerika ofislerimizden güçlü ekiplerimiz ile işletmelere güvenilir bilgi, iç görü ve öngörüler sunacak sistemleri, akıllı çözümleri hayata geçiriyoruz. 2021 yılı sonu itibarı ile toplam ciromuzun yüzde 23’ü olan ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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27 yıldır başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, finans, sigorta, ilaç, ulaşım ve lojistik gibi pek çok farklı sektördeki ulusal ve uluslararası şirketlere, 223 kişilik deneyimli kadrosu ile çözümler sunduklarını belirten Dr. Dal, “Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge Merkezi bulunan şirket, çözümlerini aralarında ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu 15 ülkeye ihraç ediyor.

YERLİ ÜRETİM TEKNOLOJİ İLE HİZMET VERİLİYOR

İşletmelerin iş performansını optimum düzeyde tutmayı hedefledikleri ürün ve çözümlerine değinen Dr. Dal, “Şunu belirtmekte fayda var ki bu alanda kendi yazılımını üreten başarılı kurumlardan biriyiz. Özellikle sektörel çözümler, iş zekası çözümleri ve analitik çözümler alanlarında deneyim sahibiyiz. Veriye, yenilikçi teknolojilere ve analitiğe dayalı ürünlerimizle ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının yurt dışında özellikle ABD’de daha geniş bir kitleye seslenmek olduğunu belirten Dal, bu nedenle Ar- Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Dr. Dal, “Dijital dönüşüm sürecindeki işletmelerin verimliliğini artırmaya odaklanıyoruz. Onların müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştirmeyi sağlayan ürünlerin arkasındaki makine öğrenmesi, büyük veri, veri mühendisliği, blok zinciri, nesnelerin interneti, doğal dil ve görüntü işlemeye dayalı teknolojileri kullanıyor, kurguladığımız karar destek sistemi alt yapıları ile işletmelerin iş hızında karar almasına yardımcı oluyoruz. Ar-Ge merkezi olarak geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerle yapay zeka, iş zekası ve sektörel çözümlerle yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül aldık” ifadelerini kullandı.

“YETENEKLERİ ÜLKEMİZDE TUTMAK ÖNEMLİ”

Hedeflere daha güçlü ilerlemek için yeni stratejik adımlar belirlediklerini ve uygulamaya aldıklarını aktaran Dr. Dal, “Akademik iş birliklerimiz ve sektör deneyimlerimizle projeden ürüne, üründen değere dönüşen çözümlerimizle global bir şirket olmak ve hızla büyümek en büyük hedefimiz. Global bilgi ve iletişim sektörü (BİT) pazar büyüklüğünün 2021 yılında yüzde 8,4’lük büyüme ile yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesine yükseldiğini, bu hızla gelişen alanda yerli yetenekleri elde tutmak da çok önemli. TÜBİSAD’ın verilerine baktığımızda global BİT pazar büyüklüğünün 2021-2025 dönemi arasında yıllık ortalama yüzde 5,3’lük büyüme ile 5 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme hızı sektörümüzde yeteneği elde tutmanın ne denli önemli bir konu olduğunu tekrar gündeme getiriyor. OBASE olarak amacımız işletmelerin veri, teknoloji ve analitik ile verimliliğini artıracak, müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştirecek yazılım ürünleri üretmek. Ancak bir diğer amacımız da Türkiye’deki küresel ölçekte hizmet verecek ihtisas sahibi beyin gücünü büyüterek, ülkemizde kalmasını sağlamak. Yazılımı ihraç ederken kazandığımız yetenekleri elde tutarak, sektörümüzün ülkemizdeki gelişimine de destek oluyoruz” dedi.