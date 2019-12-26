Büyüklerimiz bize her zaman “eldeki kuş daldaki kuştan iyidir” demiştir.

Bugün yerli ve milli kaynaklar ile üretileceği iddia edilen lakin tasarımı bir İtalyan firması tarafından yapılmış olan otomobil görücüye çıkıyor.

Gebze’de Erdoğan’ın katılımıyla ön gösterimi yapılacak olan yerli otomobili İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı basına yansımıştı.

Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930’da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lambhorgini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor.

Görülüyor ki Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yönetimi milli otomobilin tasarımı için Pininfarina ile iş birliği yapmış. Milli ve yerli söylemi ile yola çıkıp daha tasarım aşamasında gayrı milli olmuş durumdayız netekim.

Motoru Japon’lardan, vites ve şanzımanı Kore’den, döşemeleri Çin’den lastikleri de Fransa’dan alıp satış garantisini hazineden verdik mi yerli ve milli bir otomobilimiz olmuş olur demektir.

Bilen bilir ben yerli üretimi, çağdaş üretim teknolojisinin Türkiye’ye gelmesini üreten Türkiye hedefini daima desteklemişimdir.

Bu otomobil projesi ortaya atıldığında; geleceğin elektrikli ve otonom araçlarda olduğunu bu yönde bir proje yapılır ve devlette bu projeyi destekler ise başarı sağlanabileceğini, yerli ve milli imkanlar ile bir otomobil yapmanın Türkiye için faydalı bir girişim olacağını söylemiştim, oysa daha tasarım aşamasında bile bu hedefin dışına çıkıldığı görülüyor.

Diğer yandan ülkemizde elektrikli araçlar yapan bir firma var TEMSA!

Ülkemizin iki yerli dev şirketi ASELSAN ve TEMSA yüzde yüz yerli üretim olacak elektrikli otobüsü geliştirme projelerinde işbirliğine yönelik bir protokol imzalamıştı. Anlaşma kapsamında sürdürülecek çalışmalar ile TEMSA’nın ürettiği ulaşım araçları için kritik teknolojiye dayalı bileşenlerinin yerli imkânlar ile geliştirilip üretilmesi sağlanmış olacaktı.

Askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak ASELSAN elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojileri geliştirmeyi üstlenmişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında da TEMSA, elektrikli otobüs modellerini Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarında tanıtmıştı.

Sonra ne mi oldu

1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi TEMSA’nın hisseleri 30 Mayıs 2019 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Sabancı Ailesi’nden True Value Capital Partners S.A. şirketine satıldı.

İddialara göre bankalara 850 milyon lira borcu olan TEMSA, mayıs ayındaki satıştan önce 500 milyon liralık kredi kullanmış, bu paranın bir bölümü ile ana hissedarın bankasına olan borçlarını kapatmıştı. 5 ay sonra TEMSA 1.3 milyar liralık borcu ve kasasındaki 700 milyon lirası ile Ünverler’e satılmıştı. İddialara göre şirketin yeni sahipleri satış gerçekleşir gerçekleşmez kâr dağıtımı yapıp temettü almıştı. Paranın bir kısmının İsviçre’ye çıkartıldığı, kalan kısmıyla da Temsa’nın 375 milyon liralık satış bedelinin ödendiği öne sürülmüştü. Temsa’yı alan şirket Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından İsviçre’nin Lozan kentinde satıştan yaklaşık 2 ay önce mart ayında 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulmuştu.

TEMSA bu satıştan kısa süre sonra üretime ara vermek zorunda kaldı, bankalar vermiş oldukları kredileri geri çağırdı ve şirkete haciz yağdı.

Son olarak da TEMSA, konkordato ilan etti ve geçici mühlet aldı.

Tuhaf bir ülkeyiz vesselam elimizde prototip değil üretim yapan bir şirket var bunu koruyup desteklemek yerine bunun iflasına göz yumup yeni bir şirket kurma derdine düşüyoruz…

Eldeki kuşu bırakıp daldaki kuşa heveslenip duruyoruz…