YERLİ ÜRETİM BİLİNÇLİ TÜKETİM

SİNCAN BELEDİYESİ YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİYOR, HALKI BİLİNÇLENDİRİYOR

Yerli üretimi her daim destekleyen Sincan Belediyesi yerli ürün kullanımı ve tasarruf konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimini bilinçlendirmeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi, Lale konferans salonunda düzenlediği “Yerli Üretim, Bilinçli Tüketim” adlı program ile Sincan halkına yerli malı kavramını ve önemini anlatıyor.

Sincan’ın yoğun olarak ilgi gösterdiği programın ilki gençlere yönelik gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Hasan Ergin gıdadan sanayiye kadar yerli üretime sahip çıkma ve tüketme noktasında bir alışkanlık kazanmalıdır. Bu alışkanlığı hayatlarına da yansıtmaları konusunda gençlere bilgi verdi. Ergin, “Yerli malı üretimi ve kullanımı demek ülkemizin hazinesine katkı demektir.” Sözleriyle de yerli üretime katkıda bulunarak Türkiye’nin geleceğini şekillendireceklerini hatırlattı.

SİNCAN BELEDİYESİ “YERLİ” TERCİH EDİYOR

Yerli üretim ve tüketime yönelik yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Yerli malı tüketmek noktasında halkımızı bilinçlendirmede biz yerel yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Özelikle gençlerimizi bilinçli tüketici olarak yetiştirmeliyiz. Konferansa katılan gençlerimizin coşkusu doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi, umutlarımızı ve onlara duyduğumuz güvenimizi perçinledi.” dedi.