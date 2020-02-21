Sorular, sorular soran, sorgulayan, yargılayan, yakan sorular beynimi kemiriyor? En delice sorulardan biri… Neden, kendi topraklarımızda yetişen tohumlara engeller çıkarıyoruz? Ah! Bir bilebilsem…

Yerli tohuma engeller getirilip, İsrail gibi devletlerden kısır tohum alıp, yerli tohumu yok etmeye çalışmak, kendi ayağımıza kurşun sıkmak değil mi?

İthal ürünlerle yabancıları değil, yerli ürünle kendi çiftçimizi desteklemeliyiz.

Bir ülke ithal ederek kalkınamaz. Üreterek ve ihraç ederek kalkınabilir. Bu da öncelikle bunun şartı, kendi ATA TOHUMLARIMIZA sahip çıkmakla olur.

Bir yandan yerel tohum buluşmaları yapacağız, diğer yandan sertifikasız olanlara desteğimizi çekip yerli tohuma darbe vuracağız. Evet… Hem yerli tohum şenlikleri düzenleyeceğiz, hem de yasaklayarak ceza keseceğiz. Ne yaman çelişki değil mi?

Kimler, yerli ve milli tohuma karşı çıkar? SİZCE KİMLER?

Ülkemizi örümcek ağı gibi saran yerli görünüp yabancıların eline geçen üretim yerlerinde söz sahibi olan yabancı üreticiler var…

Her yıl çeşitli bahanelerle topraklarımıza bir şekilde el atan yabancıların, oyunlarıyla tarım günden güne felç haline getirilmektedir. Üreten çiftçilere de kısır (hibrit) tek kullanımlık tohumlarla sürekli tohum almaya zorlanmaktadır. Bunun nedeni ata tohumculuğu bitirip, dışa bağımlı bir toplumun tohumlarını, oyunlarıyla adım adım işlemeye çalışmaktır. Anadolu köylüsü ise günden güne artan maliyetlere rağmen ata (yerli) tohumu yok ettirmemek için, birbirleriyle değişim yaparak çoğaltmaya ve yaşatmaya çalışmaktadır.

Yerli tohumda yetişen meyve ve sebzelerin tadı, ithalle getirilenlerden çok daha iyi olduğu söylenmektedir… Öyleyse kendi tohumumuza her şeye, herkese rağmen sahip çıkalım. 18 bin çeşit tohumuyla zengin olan Anadolu topraklarını kısırlaştırmayalım.

Toprağımızın kısırlaşması, bağımlı ve yabancılara ekonomik olarak tutsak olmamıza yol açar. Toprağımıza, tohumumuza sahip çıkalım. Çıkmazsak, bugünümüzün hatalarını gelecek kuşaklar öder. Onlarda bizim çocuklarımız, torunlarımızdır. Onlara karanlık bir gelecek bırakmamak için ATA tohumlarımıza sahip çıkıp çoğaltmalıyız.

Vatanını, toprağını, insanını seven her bireyin boynunun borcudur; toprağına ve tohumuna sahip çıkmak.

Ata tohumdan yetişen ürünleri satın alalım. Yaşatalım…

Yarınımızı kurtarmak için yerli ve milli ATA tohumlarımıza sahip çıkalım.

Geleceğimiz aydınlık olsun, toprağımız verimli olsun istiyorsak, kendi tohumlarımıza sahip çıkalım.

Her şey; dimdik ayakta durabilen bir ülke olmak için, varlığımızı korumak için, yaşamak ve yaşatmak için…