Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak

İbrahim LALELİ/ ANTALYA (DHA)- MERKEZİ Antalya’da bulunan Maren Robotics tarafından tamamı yerli üretim olan insansız su altı ve su üstü robotların tanıtım filmi Kaş’ta çekildi. Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve jandarmanın envanterine dahil ettiği robotların çalışma görüntüleri, yurt dışındaki tanıtım fuarlarında gösterilecek.

Antalya’da 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Ahmet Utku Atay ve Emre Ege’nin kurucusu olduğu Arneda Elektronics ve Desistek Teknoloji’nin birleşmesiyle ortaya çıkan Maren Robotics, tamamı yerli yazılım olan su altı ve su üstü robotlarının tanıtım filmlerini Kaş’ta çekti. Askeri amaçla yerli üretim olan robotlar, su altında ve su üstünde yeteneklerini sergiledi. Kaş ilçesi açıklarına turistik amaçlı batırılan uçak enkazına dalış yapan Saga Pro adlı su altı robotunun çalışma anları, su altı film yönetmeni Alican Abacı tarafından görüntülenerek film haline getirildi. Daha önce Van Gölü’nde meydana gelen kazada ve Hazar Denizi’nde su altı arama kurtarma çalışmaları için kullanılan su altı robotunun görüntüleri, yurt dışındaki tanıtım fuarlarında gösterilecek.

300 METREYE DALIP, KOLUYLA TUTTUĞUNU YUKARI ÇIKARIYOR

Dar uçak gövdesi içinde hareket edip, kokpite kadar ilerleyen, çevresindeki kameraların yardımıyla görüntüleri toplayarak deniz üstünde bulunan komuta merkezine ulaştıran Saga Pro, 300 metre derinliğe dalış yaparak çalışabiliyor. Geliştirilmesi 5 yıl süren su altı robotu, önündeki kol vasıtasıyla nesneyi veya kişiyi tutup yukarı çıkarabilme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Robotun önündeki sonarın, görüşün düşük olduğu derin dalışlarda 100 ila 150 metreye kadar tarama yapma özelliği bulunuyor. Robot, sadece arama kurtarma faaliyetlerinde değil, su altındaki elektrik, telefon ve internet ağlarının kablolarının kontrolleri ve gözlemleri için de kullanılabiliyor.

CANKURTARAN ROBOTU ‘FASTY’NİN HIZI DİKKAT ÇEKİCİ

Su altı robotunun yanı sıra, su üstü arama ve kurtarma görevi için üretilen cankurtaran robotu Fasty’nin çalışma anları da kurgulanan kurtarma operasyonuyla gözler önüne serildi. Hızla denizdeki kazazedenin yanına giderek yaralıyı güvenli bölgeye ulaştıran Fasty, hızı ve manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Uzaktan kumandalı bir aracı kullanır gibi ileri geri, sağa sola yönlendirilen robotun ön paneline kamera takılıp, çalışmaları kayıt altına alınabiliyor.

TAMAMI YERLİ ÜRETİM

Maren Robotics ortağı Ahmet Utku Atay, su altı robotunun yazılım ve dizaynının tamamının yerli olduğunu söyledi. Ahmet Utku Atay, 2011 yılından bu yana su altı ve su üstü robot teknolojisi üzerine çalıştıklarını belirterek, “Maren Robotics ile robot teknolojisini denize tamamen yerli olarak taşıdık. Su altı robotumuz deniz kuvvetleri, sahil güvenlik operasyonlarında kullanıldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının Hazar Denizi’ne düşmesi sonucu robotumuz göreve gönderildi. Van Gölü’nde yaşanan tekne kazasında tekne enkazına ulaşan Saga Pro’ydu. Robotlarımızın tanıtımını yurt dışında yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.

‘MÜHENDİSLERİMİZ ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE EDİYOR’

Yerli üretici olmanın en büyük avantajının cihazlarda bir arıza veya aksaklık durumunda çok hızlı müdahale etme özelliği olduğunu kaydeden Atay, “Olası bir arıza durumunda mühendislerimiz çok hızlı müdahale edebilir. Yerli üretim ve yerli yazılım kullanmanın en önemli yararlarından biri bu. Su altında ve üstünde dışarıya bağımlılığı bitirecek çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

TURİSTİK VE SPORTİF SU ALTI SU ÜSTÜ DRONLARI GELİYOR

Şirket ortağı aynı zamanda AR-Ge yöneticisi Emre Ege, şu zamana kadar askeri robotlar üzerine çalıştıklarını, sportif ve turistik arenada da kullanılmak üzere yeni projeler üzerine AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle dedi:

“Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar denizle ilgili, ancak farklı alanlarda da yaygınlaştıracağız. Sportif amaçlı su altı ve su üstü dronları geliştiriyoruz. Türk turizmi için de farklılık getireceğiz. İnsanlar eğlence amaçlı kullanabilecek. Şimdiye kadar askeri arena için robotlar üretirken, artık deniz eğlenceleri için enerji harcayacağız.”

FOTOĞRAFLI