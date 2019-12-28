ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün tanıtılan yerli otomobilin Türkiye’nin gururu olacağını belirterek, “Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında ‘Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk’ diyerek proje bitirildi. Şimdi ise bu hikayede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli. Kısacası yerli ve milli akıl batı aklını geride bıraktı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez’in yanı sıra programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve partililer katıldı.

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışmaları hakkında bilgi verirken, farklı odaklardan da anlamsız itirazları olduğunu söyledi. Akdeniz’de oyun dışı bırakmaya çalışıldıklarını anlatan Bakan Dönmez, “Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz’de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz. Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkça belirttiği gibi ‘ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız’. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlayacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz’i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız” dedi.

Türkiye’yi enerjinin merkezi yapmak adına da birçok önemli adım attıklarını ifade eden Dönmez, bölgede Türkiye’nin dışında kaldığı hiçbir uluslararası projenin olmadığını ifade ederek, “Daha bir ay önce TANAP’ı tamamladık ve Avrupa’ya bağladık. Dile kolay Türkiye’mizi tam 1850 kilometre doğal gaz boru hattıyla doğusundan batısına kat ettik. TANAP’ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye’nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP’ı rekorlar kırarak tamamladık. Biz de Avrupa’ya gaz vermek için onları bekliyoruz” diye konuştu.