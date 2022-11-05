Yerli kahraman Şakrak Türkiye’nin kültür elçisi olarak dünyaya açıldı

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Çocuklarına kitap okurken kitap yazmaya karar veren yazar Ayşe Gül Kara Zorlu’nun hayat verdiği çizgi roman karakteri Şakrak hem yüz binlerce çocuğa ulaştı hem de ülke sınırlarını aştı. Yerli kahraman, Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde yapılan ‘Şakrak’la Oyuna Var Mısın?’ interaktif program kapsamında Azerbaycan’ın haber ajansı Turkic World ile imzalanan protokolle yurt dışına açıldı. Böylece, Türkiye, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi ile dünyaya tanıtılacak.

Yerli ve milli ürünlerin önemi, kültürlerarası diyalog, dezavantajlı yaşamda farkındalık ve oyunun iyileştirici etkisini anlatmak için hazırlanan yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak ile çocukların eğlenerek öğrendiği ‘Şakrak’la Oyuna Var Mısın?’ interaktif program Bağcılar’da gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi’nin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlediği programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova, Turkic World Genel Müdürü Rufiz Hafızoğlu, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Celal Korkut, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

TURKİC WORLD İLE PROTOKOL ANLAŞMASI YAPILDI

İlkokul 2’nci sınıf öğrencilerinin yer aldığı etkinlikle minikler, Ayşe Gül Kara Zorlu eşliğinde Şakrak’la birlikte oyunlar oynayıp, dans etti. Programda Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek Şakrak’ın animasyonu da izletildi. Çocuklar için oyuna da dönüştürülen yerli kahramanın maceralarını anlatan kitabın okurken hem eğlendirip hem de öğretmesi hedefleniyor.

Program kapsamında çocuklara faydalı içerik olarak hazırlanan yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak’ın toplumsal mesajlarını yaygınlaştırmak, Türkiye’yi tanıtmak, Rusça ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde dünyaya duyurulmasını sağlamak için Azerbaycan’ın haber ajansı Turkic World ile bir protokol anlaşması yapıldı. Anlaşmayı kitabın yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu ve Turkic World Genel Müdürü Rufiz Hafızoğlu imzaladı.

“ÇOCUKLARA BÜYÜK TÜRK BENLİĞİNİ YAŞATACAK”

Çocuklar için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova “Biz çocukken gördüğümüz kahramanlarla büyüdük. Onları sevmişiz, kalbimizde yaşatmışız, onlara benzemeye çalışmışız. Ama özün olmak öyle büyümek bu bizim için önemli. Şakrak siz çocuklara büyük Türk benliğini yaşatacaktır. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak” diye konuştu.

Turkic World Genel Müdürü Rufiz Hafızoğlu da “Yerli ve milli olma çok önemlidir. Ayşe Gül Hanıma ve Abdullah Bey’e çok teşekkür ediyorum. Çocukların bunun kıymetini bilmesini çok önemli. Biz Şakrak’ı sadece Türkiye’de değil Azerbaycan’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da tüm Türki Cumhuriyetlerinde tanıtacağımıza inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Biz Batman ve Süpermen ile büyüdük ama yerli kahramanlarla büyüyen çocuklarımızın olduğunu görmek çok güzel. Çok önemli bir emek verilmiş. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu tür kahramanlarla büyümesini çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

“100 BİN ÇOCUĞA KİTAP DAĞITTIK”

Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu da kitabın çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Bize ‘kitaptan kahraman olmaz, çizgi film karakteri yap’ dediler. Ama ben bu zamana kadar yapılmayan bir şey yapacağımı söyledim. Kitap kahramanının sadece Türkiye’nin değil dünyanın karakteri olacağını ifade ettim. Bizim hikayemiz de böyle başladı. İşte o ‘hayırlarla, ‘yapamazsınlarla’ şu anda 100 bin çocuğa kitap dağıttık. Türkiye’de ve yurt dışında milyonlarca çocukla da program yaptık. Ne izlediğimiz, okuduğumuz, yediğimiz önemli bunların farkında olmalıyız. Biz bugün rol model olacak kahramanlar üretmezsek yarın başkaları gelecek çocuklarımızın zihinlerini meşgul edecek. İşte biz Şakrak karakterini bu sebeple yaptık. Yerli ve milli içeriği tamamen uzmanlar tarafından inceleniyor ve iyilik üzerine kurgulanıyor. Her kitapta farklı şehir ve ilçelerde maceralar yaşanıyor.”