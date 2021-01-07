Yerli ilaç şirketinden dijitalleşme adımı

İSTANBUL, (DHA)- Yerli ve milli ilaç şirketi Polifarma, uzaktan çalışma yöntemiyle hayata geçirdiği ERP sistemi projesiyle önemli bir ilke imza attığını açıkladı. SAP’nin Global Platin İş Ortağı itelligence ile yürütülen Polifarma SAP S/4HANA projesinin, Türkiye’de uzaktan çalışma modeliyle yalnızca 9 ayda canlıya alınan ilk projelerden biri olduğu bildirildi.

Pandemiye rağmen pek çok sektör, dijital dönüşüm yolculuklarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, sağlık sektöründe 34 yıllık deneyime sahip, yerli ve milli ilaç şirketi Polifarma, itelligence Türkiye danışmanlığı ve uzaktan çalışma yöntemi ile SAP S/4HANA projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Projeyi uzaktan çalışma yöntemiyle canlıya alarak Türkiye’de bir ilke imza atan Polifarma, şirket içerisindeki tüm iş süreçlerini kapsayan entegre bir yapı oluşturduğunu duyurdu. Projeyle insan kaynakları, lojistik, finans ve analitik alanlarında uçtan uca süreç değişikliğine gidildi, ayrıca ilaç takip sistemi altyapısı da kurularak kutulama uygulamalarıyla entegre edildi. Lojistik kapsamında sağlanan yeni altyapı; tedarik, stok yönetimi, sevkiyat faturalama, üretim, kalite, proje ve depo yönetiminde canlıya alındı.

SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK

Projeyle dijital dönüşüm yolunda önemli bir adım attıklarını ve sektöre örnek olacak bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Polifarma İlaç CIO’su Suat Özdemir, projenin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

Özdemir, “Hedefimiz global pazarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek. 2025 yılında global bir lider olma vizyonunun gereksinimlerinden biri olan valide edilmiş bir ERP sistemine geçiş yapabilmek için itelligence Türkiye ekibiyle güzel bir iş birliği yaptık. SAP S/4HANA projesi ile kullanıcılar veya sistem tarafından otomatik oluşturulan siparişleri anlık olarak takip edebiliyor; malzeme rezervasyonları, işçilik teyitleri ve ölçüm belgelerini sahada iş yapılırken sisteme girilebiliyoruz. Rezervasyonlar sayesinde de anlık malzeme talepleri yapılarak hammadde tedariği hızlı bir şekilde sağlanabiliyor. Ayrıca fiori uygulaması, çalışanlarımıza ekranlara hızlı bir şekilde giriş yapma imkânı sunarken çalışma süreleri de sistem tarafından hesaplanabiliyor. Tüm bu süreci uzaktan çalışma yöntemiyle ve 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak kaydettiğimiz başarının sektöre örnek olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

itelligence CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ise “İş devamlılığını esas alarak kesintisiz destek verdiğimiz bu S/4HANA projemizi tamamen uzaktan çalışma modeliyle başarıyla canlı kullanıma geçiren ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Türkiye hastane ürünleri pazarının lider üreticilerinden Polifarma, SAP ile artık validasyonu sağlanmış kalite ve üretim süreçleri, ilaç takip sistemi, ihale yönetimi ve entegre depo yönetiminin de dahil olduğu tüm lojistik ve finansal süreçlerini entegre bir yapıda yönetiyor. Covid-19 hastaları için umut olacak damar yolu ilaçlarını geliştiren, hastane ilaçları ve serum alanında Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olan firmaya da özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.