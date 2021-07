‘Yerli ilaç, ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geliyor’

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İyi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, eş değer ilaç kullanımıyla ilgili yaptıkları çalışmaya değinerek, “Yerli ilaç kullandığınız zaman, ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geldiğini görüyoruz. Bu bizim için çok yüksek bir rakam. Yerli ilacı kullandığınız zaman paranızın hem kendi ülkenizde kalmasını sağlıyorsunuz hem de yerli ilacınızı kullanmış oluyorsunuz” dedi.

İKUM Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, eş değer ilaç kullanımıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Eş değer ilaç kullanımının önemine değinen Dr. İnal, “Bir ilaç piyasaya verildikten sonra belli bir dönem bunun eş değeri yapılamıyor. Patent koruma süresi dolduktan sonra eş değeri yapılabilir. Eş değerin de normalde üretilen ilaçla aynı olması gerekiyor. Yani eczaneye gittiğiniz zaman eczacının size ‘muadilidir’ diye verdiği ilaç eş değer dediğimiz kavramdır. Bunun tabi bilimsel olarak gösterilmesi gerekiyor. Tabii biz çalışmalarımızı özellikle bu ağırlıkta yapıyoruz. Burada faz çalışmaları da yapıyoruz. Faz çalışmaları için de eş değer ilaçla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunun amacı da şu; eş değer ilaç daha ucuza mal oluyor. Dolayısıyla orijinalinin fiyatını aşağı çekiyor. Ne kadar eş değer çıkarsa orijinalinin fiyatı inmiş oluyor. Bire bir aynısı olduğu için hiçbir etki farkı olmuyor” diye konuştu.

‘BİN 300 TANE KLİNİK ARAŞTIRMA YAPTIK’

Dr. İnal, İKUM’da yurt dışı ağırlıklı çalıştıklarını belirterek, “Tabii yerli firmalar da var. Yurt dışı ve yerli firmalara getirdikleri ilaçla ilgili tek dozda kana geçme oranlarını değerlendiriyoruz. Kana geçme oranları belli düzeyde eşitse, eş değer olmalarına ilgili ülkenin bakanlıkları onay veriyor. Firmalar da bu ilaçları satışa sunuyor. Biz bu alanda yaklaşık 1300 tane klinik araştırma yaptık. Yani 1300 ilacın eş değeri bu klinikte yapıldı. Bu aslında çok büyük bir rakam. Bu ülkeler arasında Güney Kore’den Arjantin’e kadar birçok ülke var. Burada önemli olan şu: her ülke her kliniğe gelmez. O kliniğin mutlaka yurt dışı denetimlerinin olmasını beklerler. O denetimler yapılmışsa bu çalışmaları yaparlar. Dolayısıyla bizim denetimlerimiz çok sık yapıldığı için çeşitli çalışmalar burada yaptırabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

‘İLAÇTA YERLİYİ KULLANMAK ÖNEMLİ’

Dr. İnal, şeyle devam etti:

“Biz hem eş değer hem de yerli ilacı kullanın diyoruz. Yerli ilaç kullandığınız zaman ithal ilaçtan yaklaşık 6 kat daha ucuza geldiğini görüyoruz. Bu bizim için çok yüksek bir rakam. Yerli ilacı kullandığınız zaman paranızın hem kendi ülkenizde kalmasını sağlıyorsunuz hem de yerli ilacınızı kullanmış oluyorsunuz. Zaten ülkede yerli ilacın kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Yani hep yerli üretim teşvik ediliyor. Tabii her alanda yerli teknolojiyi kullanmak bizim için önemli. İlaçta da yerliyi kullanmak gerekiyor. Biz burada 30 ülkeye çalışmalar yapıyoruz. Yapılan çalışmalar sonrası onay alan ilaçlar kendi ülkelerinde kullanılıyor. Tabii dünyanın her yerinde klinikler var. Önemli olan şu: klinik araştırmalarda siz pastadaki payınızı artırmanız lazım. Türkiye de bu payı artırmaya çalışan ülkelerden bir tanesi. Yıllar geçtikçe artırdığını görüyoruz. İleride daha artıracağını umut ediyoruz.”

