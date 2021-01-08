Yerli aşı malzemelerinin çalınması… Nakliye firması sahibi: Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Erol DEĞİRMENCİ – Şahin BOZKURT / İSTANBUL , (DHA) Büyükçekmece’de bulunan nakliye firmasından içi Almanya’dan ithal edilen yerli koronavirüs aşısında kullanılacak 1 milyon 234 bin lira değerindeki malzeme ile dolu TIR çalındı. Polisin operasyonunda çalınan malzemeler geri alınıp, Adıyaman’daki aşı geliştirilen firmaya hemen ulaştırıldı. Nakliye firması sahibi Hidayet Dalkılıç, hırsızların aşıları ve değerini bilemediklerini belirterek, “Onun farkına varmamışlar. Varsalardı, götürürlerdi.” dedi.

Hidayet Dalkılıç, 3 kişinin tutuklandığı 3 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı olayla ilgili hırsızlık olayını Demirören Haber Ajansı’na(DHA) şöyle anlattı:

“Ayın 23’ünde araçlarım bitti. Nakliyeciler 3 tane araç çağırıyor. Malatya, Elazığ, Adıyaman. Gece 21.00’de yüklüyor arabayı buradan. Gün aşırı olduğu için arabanın ertesi gün Adıyaman’da olması gerekiyordu. Araç orada olmayınca Adıyaman’daki ortağım beni aradı ‘Araç gelmedi’ diye. Ben de şoförü aradım, ‘Neredesin?’ dedim. Aksaray’dayım, Osmaniye’deyim dedi. Ondan sonra telefonu kapattı. Biz daha sonra karakola gittik. Dilekçemizi verdik ve aramaya başladık. Beraber polislerle çalışmaya başladık. Dün akşam Altınşehir Güvercintepe’de bulduk. Malı götürmüşler, başka bir depoya koymuşlar. Malın hepsini açmışlar, işine yaranı alıp, yaramayanı da alıp olduğu gibi çuvallarını değiştirip bir servise koyup oraya çekmişler. Polis ekipleri ile beraber gittik. Yükledik malı, Adıyaman’a gönderdik. Belgelerine baktık. Bize verdiği evrakların hepsi sahte. Araç, dorse sahte plaka, kimliği ve SRC belgesi sahte. Adama baktığın zaman dersin ki, sütten çıkmış ak kaşık.”

AŞININ FARKINA VARAMAMIŞLAR

Hırsızların malzemelerin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Dalkılıç, “TIR’ın içinde aşıda kullanılacak malzemeler vardı. Değeri 1 milyon 234 bin lira. Yolda bulsanız tekmeyle vurursunuz, çöpe atarsın. Onun farkına varmamışlar. Varsalardı, götürürlerdi. Teslim de edildi. Allah’a şükür bulundu. Adıyaman’daki şubemizde mallar” dedi.

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