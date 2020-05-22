Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''2012’den bu yana beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli'' dedi.