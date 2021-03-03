Yerlere atılan maskeleri topluyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde yaşayan Ahmet Nedim Hergül (67), sokağa atılan cerrahi maskeleri toplayarak, çevre temizliği konusunda örnek oluyor. Hergül, kullandıkları maskeleri sokağa atanları duyarlı olmaya çağırdı.

Burhaniye ilçesinde yazdığı sigara karşıtı ve çevreci şiirler ile adını duyuran emekli Ahmet Nedim Hergül, kullanılmış maskelere dikkat çekiyor. Yaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında günde 3 saat sokağa çıkabilen 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, sokaklarda spor yaparken yere atılmış maskeleri topluyor. Herkesi çevreye duyarlı olmaya çağıran Hergül, pandemi döneminde vatandaşların daha çok dikkatli olmalarını istedi.

Ahmet Nedim Hergül, “Saat 10.00’dan 13.00’a kadar sokağa çıkabiliyorum. Ama boş durmuyorum. Elime bir poşet alıyorum. Gezip, spor yaparken duyarsız vatandaşların yerlere attığı maskeleri topluyorum. Pandemi döneminde bütün insanlarımızın duyarlı olması lazım. Duyarlı olmuyorlar. Ben de dikkat çekmek için bu şekilde davranıyorum. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

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