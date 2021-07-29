Yerelleşme projesinin ilk ürünleri eczanelerdeki yerini aldı

İSTANBUL, (DHA)- Üretimde yerelleşme projesini başlattığını duyuran Abbott, Türkiye’de üretilen ilk ürünlerinin eczanelerdeki yerini aldığını açıkladı.

Beslenme, tanı, tıbbi cihazlar ve markalı jenerik ilaçlar alanlarında 130 yıldır yaşamları değiştiren ürün ve çözümler geliştirdiğini açıklayan Abbott, Türkiye’nin sağlık hizmetleri sistemi için değer yaratmayı hedefliyor. 2017 yılında ilaç ürün gamının bir bölümünün Türkiye’de üretimine başlayan firma, 5 yıllık bir planı içeren üretimde yerelleşme hamlesi kapsamında üretilen medikal beslenme ürünleri, Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. iş birliğiyle üretiyor.

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“PEDİATRİK BESLENME ÜRÜNLERİN YÜZDE 92’Sİ TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK”

Abbott, sağlık hizmetlerinin ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi hedefinin vurgulandığı Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı ışığında başlattığı üretimde yerelleşme projesinin ilk aşamasında 16 farklı ürünü Türkiye’de üretecek. Proje ile Türkiye’nin bugüne kadar ithal ettiği bilimsel beslenme ürünleri, pediyatrik ürünlerin yüzde 92’sini de kapsayacak şekilde yerel olarak üretilecek.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE VE MALNÜTRİSYON TEDAVİSİNE ÖNEMLİ KATKI

Kronik hastalıkları olan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve onları yaşamda hem güçlü hem de aktif tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştiren Abbott, 2030 yılına kadar dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın yaşamlarını iyileştirme hedefini benimsiyor. Şirketten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, “Özellikle kanser, Alzheimer gibi yıkıcı ve ilerleyici hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen beslenme yetersizliği (malnütrisyon) durumunda, bilimsel beslenme ürünlerinin tedaviye önemli katkıları bulunuyor. Her yaştan insanın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi hedefiyle bilimsel beslenme çözümleri üreten Abbott, beslenme ürünlerine ihtiyaç duyan 7’den 70’e herkese küresel uzmanlığı ve yeniliklerle beslediği formülleriyle destek oluyor” denildi.

“130 YILI AŞKIN KÜRESEL TECRÜBEMİZİ TÜRKİYE’YE TAŞIYACAĞIZ”

Abbott Türkiye’nin nütrisyon bölümünün Genel Müdürü Ebru Kaya Çetin, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İnsanların hayatlarının her aşamasında dolu dolu ve sağlıklı yaşamalarında bilimsel beslenmenin rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla bebek ve çocukların büyümesine yardımcı olmak ve kronik hastalıkları olan insanların beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla ürünler geliştiriyoruz. En yüksek ürün kalite ve güvencesiyle, yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesine sahibiz. Üretimimiz Abbott’un 130 yılı aşkın bilimsel tecrübesini temel alıyor. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve ürünlerin üretimden dağıtımına kadar Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilebilmesini sağlayan kare kodlama işlemini kullanıyoruz.”

“İNSANLARA SAĞLIK ULAŞTIRAN FORMÜLLERLE, İĞNE OYASINI ÖREN ELLERİ BULUŞTURDUK”

Ebru Kaya Çetin sözlerine şöyle devam etti:

“Gönen’de başladığımız yerel üretim sürecimizle ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katmayı hedeflerken bir de fark yaratmak istedik. Üretim yaptığımız bölgenin değeri olan, yerel olarak üretilen ve tamamen kadın emeğine dayanan iğne oyası zanaatından ilham aldık. Süreçteki paydaş iletişiminde Gönen Kadın Kooperatifi bünyesindeki 100’den fazla oya ustası kadının el emekleriyle yaptıkları oya işlerini kullandık. Katkılarımız sayesinde, kooperatifin tarihindeki en yüksek adette sipariş almasını sağlamak bize mutluluk verdi. Proje kapsamında düzenlenecek online “iğne oyası” eğitimleriyle de bu zanaatın Türkiye’nin dört bir köşesindeki kadınlara ulaştırılmasına aracılık edeceğiz.”