Yerel Yönetimler uyum içerisinde çalışmalıdır

Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Yalçın İle birlikte gerçekleştirilen ziyarette yerel yöneticiler olarak birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşa hizmet etmenin gerekliliği konusuna vurgu yapıldı.

Görüşme sırasında Fethi Yaşar’ın ağabeyi Ahmet Yaşar’ınve kayınvalidesi Rabia Özkan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getiren Yıldırım, taziye dileklerini ileterek başsağlığı diledi.

Yenimahalle’de kimseyi ayırt etmeden hizmet götürüyoruz

Göreve geldiği günden beri kimseyi ayırt etmeden, tüm ilçe sakinlerinin sıkıntılarının ve problemlerinin, yetki sınırları çerçevesinde çözümü için çalışıldığını belirten Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşımızın huzurunu ve mutluluğun düşünüyorsak yerel yöneticiler olarak, kavga ve huzursuzluk yerine birlikte ve uyum içerisinde çalışmalıyız. Parti ayrımı yapmaksızın hepimizin öncelikli görevi, halka hizmettir. Bizim aramızda olan bir sıkıntı ve uyumsuzluk durumu en başta vatandaşa yansımaktadır. Bu nedenle bir yerel yönetici olarak hepimize sorumluluk düştüğünün bilincindeyim. Aynı şekilde yerel ve genel idarelerin uyum içersinde çalışması vatandaşımıza hizmet götürürken önümüze çıkacak ve zaman kaybı yaratacak engellerin ortadan kalkmasında çok büyük öneme sahiptir. Biz Yenimahalle’de bu değerleri etken kılarak, Yenimahallelilerin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe oluşturduk. Yenimahalle de halkın yararına olmayan hiçbir projeyi hayata geçirmedik. Temel amacımız bu ilçe de bizden sonra yaşayacak olan nesillerin barış ve huzur içerisinde yaşamasıdır” dedi.

“Öncelikli görev halka hizmettir”

Yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışma gerekliliği konusunda Başkan Yaşar’ın düşüncelerine katıldığını belirten Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım“Ülkemizde birlik ve beraberliğin devamlılığının sağlanması açısından bizim uyum içerisinde olmamız vatandaşın yararına ve hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Tüm Belediyelerin öncelikli görevi halka hizmettir. Bu nedenle Başkan Yaşar’ın düşüncelerine katılıyor, kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.