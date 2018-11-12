Partilerin yerel seçimde kimleri belediye başkan adayı gösterecekleri az çok şekillenmeye başladı.

Bu tabloda ilk dikkati çeken şey, kadın adayların azlığı.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar birkaç yer dışında aday olarak düşünülmüyor.

Atatürk sayesinde kadınlar seçme ve seçilme haklarına uzun yıllar önce kavuştu ama bu haklardan genellikle seçme hakkını kullanıyor, seçilme hakkını pek kullanamıyor.

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Peki, neden böyle?

Bunun çeşitli nedenleri var.

Kağıt üstünde kadın-erkek eşitliği var ancak toplumsal rol dağılımında bu eşitlik sağlanamıyor bir türlü.

Koşullar kadınların büyük bölümünü sadece ev kadını ve anne olarak konumlandırıyor, onların bırakınız siyaset yapmasını toplumsal hayata aktif biçimde katılmasını bile engelliyor.

Oysa yerel yönetimlerde kadınlar ağırlıklı olarak görev alabilselerdi, eminim ki bugün kentlerimiz daha estetik görünürdü, daha temiz olurdu, yolsuzluk, usulsüzlük gibi olaylar pek yaşanmazdı.

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Hadi başkanlıktan vazgeçtim.

Kadınlarımız hiç olmazsa belediye meclislerine hatırı sayılır biçimde girebilseler ona da razıyım.

100 YIL ÖNCEYE DEĞİL,

BUGÜNE BAKILMALI!

70 ülkenin lideri 1. Dünya Savaşı’nın bitişinin 100’üncü yılını anmak için Paris’te bir araya geldi.

O liderler keşke 100 yıl önceye takılıp kalmasalar da bugüne baksalardı.

Şimdiye kadar 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Suriye’deki iç savaş ne zaman bitecek?

Yemen dramı nasıl çözülecek?

Filistin-İsrail sorununu kalıcı biçimde bitirecek bir formül var mı?

Liderler bunlar üzerinde kafa yorsalar herhalde daha iyi olurdu.