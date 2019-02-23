Büyük şehirlerde şu ya da bu adayın kazanacağına yönelik anket çalışmalarını ihtiyatla karşılamak gerekiyor.

Çünkü geçmiş yerel seçimlerde pek çok sürprizle karşılaştık.

Birkaç örnek vermekte yarar var:

İstanbul’da 1989 seçiminde ANAP’ın adayı Bedrettin Dalan, Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin adayı Nurettin Sözen’di.

Mevcut başkan Dalan’ın seçimi kazanacağı sanılıyordu.

Ama sonuçta Nurettin Sözen, yüzde 9’luk farkla ipi göğüsledi.

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İstanbul’da 1994 yerel seçimi de sürpriz biçimde sonuçlandı.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Zülfü Livaneli’yi, Doğru Yol Partisi Bedrettin Dalan’ı, Anavatan Partisi İlhan Kesici’yi, Refah Partisi Recep Tayyip Erdoğan’ı aday göstermişti.

Tahminler Zülfü Livaneli’nin seçimden zaferle çıkacağı yönündeydi.

Ne var ki Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25 oy alarak İstanbul’un belediye başkanı oldu.

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Ankara’da da 1994 yerel seçiminde sürpriz yaşanmıştı.

Refah Partisi Melih Gökçek’le, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Korel Göymen’le katılmıştı seçime.

Sonuçta Gökçek birkaç bin oy farkla Ankara belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Yerel seçimde de genel seçimde de sürprizler olur.

Nasıl maçları oynanmadan kazanmak mümkün değilse seçimi de yapılmadan kazanmak mümkün değildir.

Anketlerin çoğunun ciddi bir araştırmanın ürünü olmadığını, seçmeni yönlendirme amaçlı olduğunu bilmeliyiz.