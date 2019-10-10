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Ekonomi Haberleri
Engelli, İŞKUR kredisiyle kendi işini kurdu
Editör
-
10 Ekim 2019
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yürüme engelli Abdulkadir Kelekçi, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği hibe desteği sayesinde kovan alıp, arıcılık yapmaya başladı.
Ekonomi Haberleri
Organik gıda sektörü, tüketiciyi yanıltıyor
Editör
-
10 Ekim 2019
Sağlıklı beslenmeye yönelik önemin artmasıyla doğal ve katkısız gıdalara olan talep de arttı. Tüketiciler açısından 'organik' denilerek, piyasaya sürülen ürünlerin gerçekten katkısız...
Ekonomi Haberleri
Ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları 22 ülkeye satıyor
Editör
-
10 Ekim 2019
Denizli'de elektrik tamircisi Tahir Öztürk (51), 8 yıl önce başladığı, tasarımlarıyla dikkati çeken toplam 20 çeşit elektrikli tramvay ve faytonu, 22 ülkeye...
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Dış Haberler
ABD 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı
Editör
-
10 Ekim 2019
ABD Başkmanı Donald Trump, Suriye’de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı’nda tutulan 2 İngiliz vatandaşı DEAŞ militanını gözetim altına aldıklarını duyurdu. Trump, olaya ilişkin sosyal...
Dış Haberler
Ukrayna: Türkiye’nin yatırım modelini örnek alıyoruz
Editör
-
9 Ekim 2019
Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Konseyi Ofisi Başkanı Yuliya Kovaliv, Türk şirketlerini Ukrayna'ya yatırım yapmaya davet etti.
ABD - Amerika
Trump’tan Türkiye’ye tehdit: Ekonominizi çökertirim!
Editör
-
8 Ekim 2019
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli açıklamada bulundu.
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Politika Haberleri
Yıldırım’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Editör
-
10 Ekim 2019
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Çamlıca Camii'nde yaptığı açıklamada, "İnşallah Fırat Kalkanı'nda Afrin'de olduğu gibi kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu...
Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘hazırız’ mesajı
Editör
-
8 Ekim 2019
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.
CHP
Biz her konuda çözüm üreten terk partiyiz
Editör
-
7 Ekim 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa...
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Beyin pili Parkinson hastalarını özgürleştiriyor
Editör
-
10 Ekim 2019
Parkinson tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Doç. Dr. Yavuz Aras, “Parkinson tedavisine mutlaka ilk olarak...
Yaşam Haberleri
Kışın kesilecek kazlar, arpa ve buğdayla besleniyor
Editör
-
10 Ekim 2019
Kars'ta, 'beyaz altın' olarak da bilinen kazlar, satılana kadar üreticileri tarafından özenle yetiştiriliyor. Kış aylarında satılan ve kesilen kazların kar yağana...
Sağlık Haberleri
48 gün kaldığı hastaneye pasta keserek veda etti
Editör
-
10 Ekim 2019
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde annesi Ziynet Yaşar ile birlikte yedikleri turşudan zehirlenen Nisanur Yaşar (15), 20 gün uyutulup, 48 gün tedavi gördüğü...
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Magazin
Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Magazin Haberleri
Pelin Karahan’dan anlamlı hareket!
Editör
-
4 Ekim 2019
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, ‘6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ne denk gelen doğum gününde arkadaşları ve takipçilerinden hediye yerine ‘cerebral palsy’li çocuklara...
Magazin Haberleri
Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü
Editör
-
1 Ekim 2019
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
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Spor Gündemi ve Haberleri
Torna ustası milli güreşçi altın madalya hedefliyor
Editör
-
9 Ekim 2019
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde torna ustası milli güreşçi Barış Aslancan (40), 13 Ekim’de Gürcistan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na atölyesindeki 100 ile 150 kiloluk demir parçalarla hazırlandı.
Spor Gündemi ve Haberleri
Mikail Özerler judo’da bronz madalya kazandı
Editör
-
9 Ekim 2019
Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenlenen grand slam müsabakalarının son gününde, erkekler 90 kiloda milli sporcu Mikail Özerler bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor Gündemi ve Haberleri
Şenol Güneş: Fransa ile final maçı oynarız
Editör
-
5 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Asıl hedefimiz gruptan çıkmak olduğu için kimi, nasıl ve nerede yendik olayına bakmıyoruz. Öncelikle...
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Güncel Haberler
Barış koridorunu tesis etmek hedefimiz
Editör
-
10 Ekim 2019
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.
Dış Haberler
Ukrayna: Türkiye’nin yatırım modelini örnek alıyoruz
Editör
-
9 Ekim 2019
Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Konseyi Ofisi Başkanı Yuliya Kovaliv, Türk şirketlerini Ukrayna'ya yatırım yapmaya davet etti.
Video Haber
Sınıra askeri sevkiyat hızla sürüyor
Editör
-
8 Ekim 2019
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi.
Dış Haberler
Hong Kong’da taksi eylemcilerin arasına daldı
Editör
-
7 Ekim 2019
Hong Kong’da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tepki gösteren eylemciler ise taksiciyi darp etti.
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Güncel
Tümü
Ekonomi Haberleri
Öne Çıkan
Yerel Haberler
Ekonomi Haberleri
Engelli, İŞKUR kredisiyle kendi işini kurdu
Editör
-
10 Ekim 2019
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yürüme engelli Abdulkadir Kelekçi, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği hibe desteği sayesinde kovan alıp, arıcılık yapmaya başladı.
Ekonomi Haberleri
Organik gıda sektörü, tüketiciyi yanıltıyor
Editör
-
10 Ekim 2019
Sağlıklı beslenmeye yönelik önemin artmasıyla doğal ve katkısız gıdalara olan talep de arttı. Tüketiciler açısından 'organik' denilerek, piyasaya sürülen ürünlerin gerçekten katkısız...
Ekonomi Haberleri
Ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları 22 ülkeye satıyor
Editör
-
10 Ekim 2019
Denizli'de elektrik tamircisi Tahir Öztürk (51), 8 yıl önce başladığı, tasarımlarıyla dikkati çeken toplam 20 çeşit elektrikli tramvay ve faytonu, 22 ülkeye...
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