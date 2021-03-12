Yerde yatan sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir sokak köpeği, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında bir sokak köpeği, yerde yakarken, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler köpeği kurtarmak için koşarken, bir yandan da sürücüye tepki gösterdi. Köpek arka ayakları üzerinde sekerek uzaklaştı.

Duran sürücü, hayvanseverlerle kısa bir süre konuştuktan sonra tekrar otomobiline binip bölgeden ayrıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sürücü köpekle ilgilenmediği için tepki gördü.

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