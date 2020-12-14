YENİMEK’te eğitimler sosyal medyadan devam ediyor

Mart ayından bu yana virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), birçok branşta verilen eğitimleri ilçe sakinlerinin evine götürüyor.

Yenimahalle’de 20 kurs merkezinde, 110 branşta, 300’e yakın öğretmen ile ilçe sakinlerine meslek eğitimi ve hobi kursu hizmeti sunan YENİMEK, pandemi süreci nedeniyle eğitimlerine internet ortamı ve sosyal medya hesaplarından devam ediyor.

Giyim, ebru sanatı, tel kırma, mefruşat, takı tasarımı, ahşap boyama, yağlı boya ve resim, çini işleme, şan ve ses eğitimi, özel gün ve nikah şekeri hazırlama, nakış iğne, polyester obje, İngilizce, İspanyolca, Almanca, fotoğrafçılık, grafik tasarımı gibi birçok branşta alanında uzman hocalar eşliğinde eğitimlerin verildiği YENİMEK derslerini takip etmek isteyen vatandaşlar, YENİMEK İnstagram hesabından hazırlanan videoları izleyebilir.

Yaşar, “Evinde kalan vatandaşın yanındayız”

Son günlerde yaşanan vaka artışları nedeniyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hizmete başladığı günden bu yana ilçenin dört bir yanında 10 binlerce vatandaşa meslek edindirme ve hobi kursu hizmeti veren YENİMEK, vatandaşlarımızın sağlığı için internet üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Amacımız ülkemizde yaşanan korona virüs vakalarından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların keyifle vakit geçirmesini sağlamak. Yenimahalleliler verilen bu eğitimlerle hem kendini geliştirme fırsatı yakalıyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor. İlçe sakinlerinin kişisel gelişimlerine katkı sunan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalı ve sağlıklı günlere dönmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.