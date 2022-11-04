YENİMEK’li kursiyerlerin sinema keyfi

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Yenimahalle’nin dört bir yanında bulunan ve binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), bünyesinde eğitim alan kursiyerlere sinema keyfi yaşatıyor.

Sinema Günleri etkinliği kapsamında, birçoğu hayatında sinemaya gitmemiş bin kursiyeri Kasım ayının sonuna kadar vizyondaki filmlerle buluşturma hedefleniyor.

Yenimahalle Belediyesi hayatımıza renk kattı

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Etkinliğin ilk etabında 90 kursiyer, Kim Bu Aile? adlı komedi filmini Armada ve Podium AVM’de izledi. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Ali Erkan Ersezer’in yaptığı, Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt ve Ferit Aktuğ’un başrol oynadığı filmde, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan Adem ve ailesinin bir çetenin peşine düşmesi konu alınıyor.

Filmi kahkahalarla izleyen kursiyerler, filmden çok büyük keyif aldıklarını belirterek, “Kurs arkadaşlarımızla sinema salonunda güzel bir film izleyerek, çok keyifli vakit geçirdik. Yenimahalle Belediyesi hayatımıza renk kattı. Bize bu imkanı sağladığı için Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz” dedi.