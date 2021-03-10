YENİMEK kurslarına ön kayıtlar başladı

Kontrollü normalleşme ile birlikte sınırlı sayıda kursiyere yeniden kapılarını açacak olan 19 kurs merkezinde, el sanatları, kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim ve eğitim, fotoğraf çekimi, ilk yardım, okuma-yazma, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, giyim-üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, mantar yetiştiriciliği, yiyecek içecek hizmetleri ve emlak danışmanlığı branşlarında ders zili çalacak.
Yaşar’dan kurslara davet
Yenimahallelileri kurslara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. YENİMEK’e çok önem veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor. Normalleşme süreci sebebiyle kursiyer sayılarında yüzde 50 kapasite ile eğitim vereceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitimlerimize yeniden başlıyoruz” dedi.
YENİMEK kurslarına ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 344 08 98/64 75 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek, www.yenimahallekultur.com adresinden online kayıt oluşturabilecek ya da ikametlerine en yakın kurs merkezinden işlemlerini hızlıca yaptırabilecek.
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