Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Yemek kursu öğrencilerinin hazırladığı yılbaşı sofrasında lezzet testi yaptı. Yenimahalle Belediyesi Ata Kültür Merkezi YENİMEK Yemek kursunda eğitim alan kursiyerler, sadece yemeklerinin lezzetiyle değil görsel sunumlarıyla da konuklarından tam not aldı.

Eylül ayında Yemek Kursuna katılarak ilgi duydukları mutfak konusunda işin uzmanlarından eğitim almaya başlayan 4’ü erkek olmak üzere yaşları 20 ila 60 arasında değişen 40 kursiyer marifetlerini sergiledi. 4 aylık eğitimi geride bırakan öğrenciler,öğrendikleri tüm detayları, küçük mutfak sırlarını da kullanarak muazzam bir yılbaşı sofrası hazırladı.

Yılbaşı sofrası iştah açtı

Ana yemek olarak Hindi dolma ve Kestaneli iç pilav tercih eden kursiyerler, Fesleğen soslu domates çorbası, kereviz salatası, yaprak sarması, havuç tarator, peynirli börek ve Kaymaklı Ayva tatlısı ile iştah açtı.

Kendi hazırladıkları sofrada Yaşar çiftiyle yemeklerini yiyen kursiyerler kendilerine eğitim imkanı sunan Başkan Yaşar’a tüm destekleri için teşekkür etti.

Sizlerin başarısı bize gurur veriyor

Tüm ikramların tek tek tadımını yapan Başkan Yaşar da kursiyerleri tebrik ederek yeni yıllarını kutladı. Yaşar “YENİMEK çatımız altında 20 kurs merkezinde, 110 branş ve 300’e yakın öğretmen ile yaklaşık 25 bin vatandaşımıza eğitim veriyoruz. Her bir kursiyerimizin başarısı bize gurur veriyor. Bugün öğrendiklerinizi uyguladınız. Hepsi çok başarılıydı. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizim asıl amacımız vatandaşlarımızın evlerine hapsolmaması. Kaybolan komşuluk, arkadaşlık, hemşerilik bilincinin arttırılmasıdır. Bunları yaparken eğitim almanız ve hatta burada öğrendiklerinizle meslek sahibi olup aile bütçenize de katkı yapabilirseniz ne mutlu bize” diye konuştu.