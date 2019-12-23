Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurs merkezi kursiyerleri, sosyal medya üzerinden hayata geçirilen “Bir İlmek Bin Yürek” projesine destek için seferber oldu. Varlık Kurs Merkezi özel gün ve nikah şekeri hazırlama sınıfı kursiyerinin başlattığı hareket, tüm dersliklerden destek buldu ve 2 hafta içerisinde hazırlanan 177 parça ürün proje sahiplerine teslim edildi.

YENİMEK kursiyerleri, Türkiye genelinde 7-14 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara ördükleri atkı ve berelerle destek verdi. 50 adet atkı-bere takımı, 57 adet bere, 20 adet atkı hazırlayan kursiyerler proje sahipleriyle bir araya geldi. El emeği ürünlerini teslim eden kursiyerler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı, duygu dolu anlar yaşadı.

Yenimahalle’nin ilmek atan ellerine teşekkür

Yenimahalleli kursiyerlere proje gönüllüsü rozetlerini takarak teşekkür eden Projenin Ankara sorumlularından Yasemin Karamıkoğlu “Çıplak gelinen bir dünyada çocukların hiç birinin bir çarşafa sarılmaması, okul yolundaki bir çocuğun başının üşümemesi gerektiğine inandığımız için yaklaşık olarak 3 yıl önce Hilal Burcu Kuruöz adlı genç arkadaşımızın “Bir ilmek atsam kaç kişi gelir” diye başlattığı projede büyüyerek bugünlere geldik. Yenimahalle Belediyesi’nin ilmek atan bu değerli ellerine, gönlünü vererek ören herkese müteşekkiriz. Aramıza hoş geldiniz” dedi.

Nisan ayına kadar devam edecek olan atkı, bere, patik projesine desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen kursiyerler de, çok mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade ederek, Bir İlmek Bin Yürek gönüllülerinin bir sonraki projesi olan amigurumi bebek çalışmasına da tam destek sözü verdi.