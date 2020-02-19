Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde 20 noktada hizmet verdiği YENİMEK kursları, fark yaratmaya devam ediyor. Meslek edindirme ve hobi kursları ile vatandaşa hizmet sunan YENİMEK Kurs Merkezleri, ilçenin dört bir yanında binlerce ilçe sakinin hayatına dokunuyor.

Yenimahalle Belediyesi Ata Kültür Merkezi’nde bulunan YENİMEK Kurs Merkezinde eğitim gören ve Parkinson hastalığı ile mücadele Emine Yıldız, YENİMEK ile hayata bağlanıyor.

“66 yaşımda başarmanın huzurunu yaşıyorum”

Ahşap boyama, kağıt rölyef, iğne oyası, pasta yapımı, takı tasarımı, çini, işaret dili, drama gibi birçok alanda uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği Ata Mahallesi YENİMEK Merkezi’nden faydalanan 66 yaşındaki Emine Yıldız “17 senedir bu bölgede yaşıyorum. 5 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele ediyorum. Hastalığımın ilk döneminde çok sıkıntılı günler yaşadım. Fiziksel olarak hareketlerim kısıtlandığı için evime kapandığım günler oldu. Yenimahalle Belediyesi’nin mahallemize kazandırdığı YENİMEK Kurs Merkezi, hastalık sürecinde yaşadığım sıkıntıları bana unutturuyor. Bu merkezde vaktimi kendimi geliştirerek ve arkadaşlarımla üreterek geçiriyorum” dedi.

“İyi ki YENİMEK var”

4 yıldır YENİMEK’te eğitim aldığını ve birçok alanda kursa katıldığını belirterek sözlerine devam eden Yıldız “ Kurs merkezinin hastalığımın yarattığı psikolojik baskıyı atlatmamda çok büyük katkısı oldu. Mefruşat, örgü ve giyim kurslarına katılıyorum. 66 yaşındayım ve bir şeyleri başarmış olmak, üretmek bana huzur veriyor. İnsanlar YENİMEK’te dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, keyifle vakit geçiriyor. İyi ki mahallemizde YENİMEK var. Kurs merkezinde hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hastalığım sebebiyle yürümekte zorlandığımı bilen hocalarımız benim geliş gidiş saatlerimi dahi kontrol ediyor ve beni kapıda karşılıyor. Burası benim ikinci evim” şeklinde konuştu.